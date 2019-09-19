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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Депутаты-самовыдвиженцы возглавили десять комиссий в Мосгордуме

19:47 19.09.2019
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© АГН "Москва" / Сергей КиселевПервое заседание депутатов Мосгордумы седьмого созыва
Первое заседание депутатов Мосгордумы седьмого созыва
© АГН "Москва" / Сергей Киселев
Первое заседание депутатов Мосгордумы седьмого созыва
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Депутаты-самовыдвиженцы возглавили 10 комиссий в Мосгордуме, КПРФ - две, Яблоко и "СР" по одной.
Такое решение принято по результатам тайного голосования на первом заседании Мосгордумы нового созыва в четверг.
Уточняется, что самовыдвиженец Кирилл Щитов возглавил комиссию по безопасности, спорту и молодежной политике. Степан Орлов возглавил комиссию по городскому хозяйству и жилищной политике. Председателем комиссии Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению утвержден самовыдвиженец Александр Козлов.
Самовыдвиженка Елена Николаева утверждена председателем комиссии Мосгордумы по градостроительству, государственной собственности и землепользованию. Председателем комиссии по законодательству, регламенту, правилам и процедурам утвержден Александр Семенников, а по здравоохранению и охране общественного здоровья - Лариса Картавцева.
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На месте председателя комиссии по культуре и массовым коммуникациям остался Евгений Герасимов.
Новую комиссию Мосгордумы по межпарламентскому сотрудничеству и комиссию по предпринимательству возглавили Людмила Стебенкова и Валерий Головченко соответственно. Комиссию Мосгордумы по экономической и социальной политике возглавила Людмила Гусева.
Члены партии КПРФ возглавили комиссию по делам общественных объединений и религиозных организаций и комиссию по науке и промышленности. Председателями стали Николай Зубрили и Леонид Зюганов соответственно.
Член партии "Справедливая Россий" Александр Соловьев утвержден председателем комиссии Мосгордумы по экологической политике.
Председателем комиссии по образованию утвержден депутат от партии "Яблоко" Евгений Бунимович.
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