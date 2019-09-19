Депутаты-самовыдвиженцы возглавили десять комиссий в Мосгордуме

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Депутаты-самовыдвиженцы возглавили 10 комиссий в Мосгордуме, КПРФ - две, Яблоко и "СР" по одной.

Такое решение принято по результатам тайного голосования на первом заседании Мосгордумы нового созыва в четверг.

Уточняется, что самовыдвиженец Кирилл Щитов возглавил комиссию по безопасности, спорту и молодежной политике. Степан Орлов возглавил комиссию по городскому хозяйству и жилищной политике. Председателем комиссии Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению утвержден самовыдвиженец Александр Козлов.

Самовыдвиженка Елена Николаева утверждена председателем комиссии Мосгордумы по градостроительству, государственной собственности и землепользованию. Председателем комиссии по законодательству, регламенту, правилам и процедурам утвержден Александр Семенников, а по здравоохранению и охране общественного здоровья - Лариса Картавцева.

На месте председателя комиссии по культуре и массовым коммуникациям остался Евгений Герасимов.

Новую комиссию Мосгордумы по межпарламентскому сотрудничеству и комиссию по предпринимательству возглавили Людмила Стебенкова и Валерий Головченко соответственно. Комиссию Мосгордумы по экономической и социальной политике возглавила Людмила Гусева.

Члены партии КПРФ возглавили комиссию по делам общественных объединений и религиозных организаций и комиссию по науке и промышленности. Председателями стали Николай Зубрили и Леонид Зюганов соответственно.

Член партии "Справедливая Россий" Александр Соловьев утвержден председателем комиссии Мосгордумы по экологической политике.