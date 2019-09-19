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РИА Новости

Захарова прокомментировала призыв посла Украины в Сербии "развалить" Россию

19:42 19.09.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя призыв посла Украины в Сербии сделать распад России целью для международного сообщества, заявила, что вместо работы над ошибками киевская "дипломатия" опять ищет любимые грабли.
Ранее посол Украины в Сербии Александр Александрович призвал сделать распад России целью для международного сообщества.
"Зачем по-остаповски призывать заграницу на помощь? Представитель Киева мог просто вспомнить собственный опыт самоуничтожения и развала страны", - написала Захарова в Facebook, комментируя соответствующее заявление.
Она напомнила, что в отношении Кива не было ни военных действий, ни санкций, наоборот, была только финансовая и политическая поддержка Запада в течение десятилетий.
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"А унитарная страна находится в процессе, который, по мнению ее же журналиста Дмитрия Гордона, может привести к распаду государства, и "от Украины останутся несколько кусков". Механику "распада Украины" Дмитрий Гордон год назад разобрал в деталях, и украинским послам стоило бы, прежде чем писать ересь, почитать хотя бы своих же авторов. Но вместо работы над ошибками киевская "дипломатия" опять ищет любимые грабли", - резюмировала официальный представитель МИД РФ.
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