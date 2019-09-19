Захарова прокомментировала призыв посла Украины в Сербии "развалить" Россию

Она напомнила, что в отношении Кива не было ни военных действий, ни санкций, наоборот, была только финансовая и политическая поддержка Запада в течение десятилетий.

"А унитарная страна находится в процессе, который, по мнению ее же журналиста Дмитрия Гордона, может привести к распаду государства, и "от Украины останутся несколько кусков". Механику "распада Украины" Дмитрий Гордон год назад разобрал в деталях, и украинским послам стоило бы, прежде чем писать ересь, почитать хотя бы своих же авторов. Но вместо работы над ошибками киевская "дипломатия" опять ищет любимые грабли", - резюмировала официальный представитель МИД РФ.