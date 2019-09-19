"Единая Россия" создала фракцию из 19 человек в Мосгордуме

В четверг в столичном парламентском центре прошло первое заседание Мосгордумы нового созыва. На заседании депутаты внесли поправку в регламент Мосгордумы, который позволяет не создавать заново фракции, которые были в прошлом созыве. Депутаты, которые входили в определенную фракцию в прошлом созыве, благодаря этой поправке могут сохранить свое место во фракции.