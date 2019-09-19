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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

"Единая Россия" создала фракцию из 19 человек в Мосгордуме

19:39 19.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк"Единая Россия"
Единая Россия
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
"Единая Россия". Архивное фото
МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Партия "Единая Россия" создала фракцию в Мосгордуме, в нее вошло 19 депутатов, сообщил журналистам глава фракции Степан Орлов.
В четверг в столичном парламентском центре прошло первое заседание Мосгордумы нового созыва. На заседании депутаты внесли поправку в регламент Мосгордумы, который позволяет не создавать заново фракции, которые были в прошлом созыве. Депутаты, которые входили в определенную фракцию в прошлом созыве, благодаря этой поправке могут сохранить свое место во фракции.
"В настоящий момент во фракцию вошло 19 депутатов Мосгордумы. Фракция сегодня сформирована", - сказал Орлов журналистам на пресс-конференции по итогам первого заседания МГД нового созыва.
Выборы депутатов Московской городской думы седьмого созыва прошли 8 сентября. Члены партии "Единая Россия" шли на выборы в качестве самовыдвиженцев. По итогам выборов самовыдвиженцы получили 26 мандатов в столичном парламенте, депутаты от КПРФ заняли 13 мест, партии "Справедливая Россия" и "Яблоко" - по три. Во вторник 45 избранных депутатов приняли присягу и вступили в должности.
Алексей Шапошников во время первого заседания депутатов Мосгордумы седьмого созыва
Вчера, 11:34Выборы в Мосгордуму
Мосгордуму возглавил Алексей Шапошников
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Выборы в МосгордумуСтепан ОрловКПРФЯблокоЕдиная РоссияМосковская городская думаРоссияПолитика
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