"Единая Россия" создала фракцию из 19 человек в Мосгордуме

МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Партия "Единая Россия" создала фракцию в Мосгордуме, в нее вошло 19 депутатов, сообщил журналистам глава фракции Степан Орлов.
В четверг в столичном парламентском центре прошло первое заседание Мосгордумы нового созыва. На заседании депутаты внесли поправку в регламент Мосгордумы, который позволяет не создавать заново фракции, которые были в прошлом созыве. Депутаты, которые входили в определенную фракцию в прошлом созыве, благодаря этой поправке могут сохранить свое место во фракции.
"В настоящий момент во фракцию вошло 19 депутатов Мосгордумы. Фракция сегодня сформирована", - сказал Орлов журналистам на пресс-конференции по итогам первого заседания МГД нового созыва.
Выборы депутатов Московской городской думы седьмого созыва прошли 8 сентября. Члены партии "Единая Россия" шли на выборы в качестве самовыдвиженцев. По итогам выборов самовыдвиженцы получили 26 мандатов в столичном парламенте, депутаты от КПРФ заняли 13 мест, партии "Справедливая Россия" и "Яблоко" - по три. Во вторник 45 избранных депутатов приняли присягу и вступили в должности.