"Оппозиционная платформа" призвала уволить весь состав Нацсовета по ТВ

МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" настаивает на отставке всего состава Нацсовета Украины по вопросам телевидения и радиовещания и проведении конкурса на замещение вакантных должностей, заявил депутат Верховной рады от политсилы Юрий Павленко.

"У троих членов Национального совета уже закончился пятилетний срок пребывания в должности, а именно с окончанием этого пятилетнего срока, на наш взгляд, члены Нацсовета не могут осуществлять свои полномочия. Срок четко установлен в статье закона о Национальном совете, которая говорит, что по завершении срока прекращаются и полномочия", - сказал Павленко в эфире телеканала " 112. Украина " в четверг.

Он отметил, что Верховная рада Украины "обязана остановить полномочия членов Нацсовета и объявить повторный конкурс".

"Обращаемся к председателю Верховной рады и профильному комитету (с просьбой - ред.) выполнить требование закона Украины, объявить конкурс, а этот состав Национального совета в полном составе отправить в отставку", - добавил оппозиционный депутат.

Ранее Нацсовет Украины по вопросам телевидения и радиовещания сообщил, что проведет проверку в пяти региональных компаниях, которые вещают под логотипом телеканала "112.Украина". По данным пресс-службы Нацсовета, компаниями не соблюдены условия лицензии в части программной концепции вещания.

Также Нацсовет по ТВ решил обратиться в суд с просьбой аннулировать лицензию телеканала NewsOne. Глава комитета Верховной рады Украины по свободе слова Нестор Шуфрич назвал ситуацию с телеканалом NewsOne политически ангажированной, а лидер партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрий Бойко призвал президента Украины Владимира Зеленского резко и жестко отреагировать на намерение Нацсовета по ТВ.