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РИА Новости

"Оппозиционная платформа" призвала уволить весь состав Нацсовета по ТВ

19:29 19.09.2019
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© Fotolia / DegimagesТелевизор
Телевизор
© Fotolia / Degimages
Телевизор. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" настаивает на отставке всего состава Нацсовета Украины по вопросам телевидения и радиовещания и проведении конкурса на замещение вакантных должностей, заявил депутат Верховной рады от политсилы Юрий Павленко.
"У троих членов Национального совета уже закончился пятилетний срок пребывания в должности, а именно с окончанием этого пятилетнего срока, на наш взгляд, члены Нацсовета не могут осуществлять свои полномочия. Срок четко установлен в статье закона о Национальном совете, которая говорит, что по завершении срока прекращаются и полномочия", - сказал Павленко в эфире телеканала "112. Украина" в четверг.
Он отметил, что Верховная рада Украины "обязана остановить полномочия членов Нацсовета и объявить повторный конкурс".
"Обращаемся к председателю Верховной рады и профильному комитету (с просьбой - ред.) выполнить требование закона Украины, объявить конкурс, а этот состав Национального совета в полном составе отправить в отставку", - добавил оппозиционный депутат.
Киев
Вчера, 12:36РИА Новости
На Украине вынесли предупреждение каналам, ретранслирующим "112. Украина"
Ранее Нацсовет Украины по вопросам телевидения и радиовещания сообщил, что проведет проверку в пяти региональных компаниях, которые вещают под логотипом телеканала "112.Украина". По данным пресс-службы Нацсовета, компаниями не соблюдены условия лицензии в части программной концепции вещания.
Также Нацсовет по ТВ решил обратиться в суд с просьбой аннулировать лицензию телеканала NewsOne. Глава комитета Верховной рады Украины по свободе слова Нестор Шуфрич назвал ситуацию с телеканалом NewsOne политически ангажированной, а лидер партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрий Бойко призвал президента Украины Владимира Зеленского резко и жестко отреагировать на намерение Нацсовета по ТВ.
Юрист "112.Украина" Василий Сметана в понедельник сообщил, что Шестой апелляционный суд Киева принял решение, позволяющее лишить канал лицензии.
Редактор украинского интернет-издания Страна.ua Игорь Гужва
17 сентября, 17:00РИА Новости
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