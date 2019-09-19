Немецкий детектив готов раскрыть свои данные о МН17 на условиях публичности

БЕРЛИН, 19 сен — РИА Новости. Немецкий детектив Йозеф Реш готов раскрыть свои доказательства по делу о крушении рейса МН17 при выполнении ряда условий со стороны международных и национальных следователей.

Как сообщил в письме адвокат детектива, не позднее 18 октября должно быть сделано письменное заявление со стороны Совместной следственной группы и прокуратуры Нидерландов о том, что информация, которой обладает Реш, будет раскрыта при участии международных СМИ и заинтересованных государств.

Также к заявлению может присоединиться малайзийский следственный комитет, если он будет к тому моменту создан.

"В течение этого срока все вовлеченные стороны должны быть в состоянии принять определенное решение, тем более что суть предложения должна быть известна, по крайней мере, со времени письма Реша от 07.12.2016", — говорится в распространенном письме юриста.

В послании указано, что если до 18 октября указанные стороны письменно не проинформируют Реша о своем решении, то "вопрос будет закрыт". Это будет означать, "что желания привлечь его информацию действительно никогда не было и что мировое сообщество не заинтересовано в расследовании этого преступления".

В этом случае Реш отказывается от дачи показаний, в том числе в качестве свидетеля на процессе в Европейском суде по правам человека.

В письме указано, что документ направлен в прокуратуру Нидерландов, ССГ, национальным и мировым СМИ, а также в приемную Совета Безопасности ООН.

Ранее Реш, который занимался расследованием крушения МН17 с 2014 года, в интервью РИА Новости сообщил, что ему известны имена лиц, ответственных за катастрофу, и другие данные, которые международное следствие, по его словам, игнорирует.

Детектив сказал тогда, что может обратиться к России, Малайзии и другим странам с предложением об обнародовании его информации о причинах трагедии, имен людей, ответственных за нее, а также американских спутниковых данных, имеющихся у него.

Как заявил в интервью РИА Новости 5 сентября премьер Малайзии Махатхир Мохамад, страна готова выслушать доказательства Реша по делу о катастрофе, которые не учла Совместная следственная группа.