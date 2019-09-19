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РИА Новости

Немецкий детектив готов раскрыть свои данные о МН17 на условиях публичности

18:56 19.09.2019 (обновлено: 20:28 19.09.2019)
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОбелиск, установленный на месте падения малайзийского самолета "Боинг-777" в Донецкой области
Обелиск, установленный на месте падения малайзийского самолета Боинг-777 в Донецкой области
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Обелиск, установленный на месте падения малайзийского самолета "Боинг-777" в Донецкой области. Архивное фото
БЕРЛИН, 19 сен — РИА Новости. Немецкий детектив Йозеф Реш готов раскрыть свои доказательства по делу о крушении рейса МН17 при выполнении ряда условий со стороны международных и национальных следователей.
Как сообщил в письме адвокат детектива, не позднее 18 октября должно быть сделано письменное заявление со стороны Совместной следственной группы и прокуратуры Нидерландов о том, что информация, которой обладает Реш, будет раскрыта при участии международных СМИ и заинтересованных государств.
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Также к заявлению может присоединиться малайзийский следственный комитет, если он будет к тому моменту создан.
"В течение этого срока все вовлеченные стороны должны быть в состоянии принять определенное решение, тем более что суть предложения должна быть известна, по крайней мере, со времени письма Реша от 07.12.2016", — говорится в распространенном письме юриста.
В послании указано, что если до 18 октября указанные стороны письменно не проинформируют Реша о своем решении, то "вопрос будет закрыт". Это будет означать, "что желания привлечь его информацию действительно никогда не было и что мировое сообщество не заинтересовано в расследовании этого преступления".
В этом случае Реш отказывается от дачи показаний, в том числе в качестве свидетеля на процессе в Европейском суде по правам человека.
В письме указано, что документ направлен в прокуратуру Нидерландов, ССГ, национальным и мировым СМИ, а также в приемную Совета Безопасности ООН.
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Ранее Реш, который занимался расследованием крушения МН17 с 2014 года, в интервью РИА Новости сообщил, что ему известны имена лиц, ответственных за катастрофу, и другие данные, которые международное следствие, по его словам, игнорирует.
Детектив сказал тогда, что может обратиться к России, Малайзии и другим странам с предложением об обнародовании его информации о причинах трагедии, имен людей, ответственных за нее, а также американских спутниковых данных, имеющихся у него.
Как заявил в интервью РИА Новости 5 сентября премьер Малайзии Махатхир Мохамад, страна готова выслушать доказательства Реша по делу о катастрофе, которые не учла Совместная следственная группа.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
Место крушения малайзийского Boeing 777 в Донецкой области
7 августа, 10:39Сказано в эфире
Политолог предположил, что может разрушить версию следствия по MH17Имена ответственных за катастрофу MH17 известны и будут обнародованы, заявил немецкий детектив Йозеф Реш. Следствие по этому делу прокомментировал в эфире радио Sputnik политолог Максим Жаров.
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Йозеф Реш (детектив)MH17. РасследованиеГерманияМалайзияНидерландыУкраина
Популярные комментарии
У этого "детектива" нет никаких доказательств по делу, кроме желания вовлечь в свою игру официальные структуры заинтересованных в расследовании сторон.
19 сентября, 19:17
llevksm
14311290
С самого начала было ясно кто виноват,но у них за спиной стоят "ислючительные",которым всё сходит с рук,но рано или поздно правда откроется!
19 сентября, 19:30
Артур Измайлов
6510103
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