Литовскому адвокату не дали рассказать о "деле 13 января" на форуме ОБСЕ

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Литовский адвокат экс-офицера КГБ СССР Михаила Головатова, заочно осужденного в Литве по делу о событиях в Вильнюсе 13 января 1991 года, Ришардас Бурда заявил, что его не допустили к выступлению на проходящем в Варшаве двухнедельном совещании ОБСЕ по правам человека, хотя все необходимые формальности были юристом соблюдены.

Темой несостоявшегося выступления Бурды на форуме ОБСЕ были нарушения норм международного права и политическая ангажированность, допущенные литовским правосудием в "деле 13 января". Текст заочного обращения Бурды к участникам варшавского совещания был обнародован в четверг в Москве на прошедшей в Общественной палате РФ пресс-конференции, посвященной вопросам защиты граждан России, осужденных по "делу 13 января".

"К большому сожалению, я не был допущен на данный форум ОБСЕ, хотя по указанной организаторами интернет-ссылке заполнил надлежащую форму участника. К сожалению, убедительного ответа о том, что я совершил какую-то ошибку при регистрации, я не получил", - говорится в тексте обращения Бурды.

Призыв к объективности

Бурда отметил, что обратился к участникам совещания ОБСЕ "как адвокат и защитник по уголовному делу тридцатилетней давности, что само по себе является признаком политизированного судебного процесса". По его словам, политизированность этого дела подтверждают заявления бывшего президента Литвы Дали Грибаускайте и экс-председателя Верховного совета страны Витаутаса Ландсбергиса, а также заявления в печати председателя коллегии суда, которая вынесла приговор.

В своем обращении Бурда привел факты нарушения литовским судом норм международного права. В частности, по словам юриста, суд в Вильнюсе, вынесший в марте приговор, и квалифицировавший действия осужденных как преступления против человечности, использовал нормы уголовного права, которых не было в 1991 году, и придал закону обратную силу, ужесточая ответственность подсудимых.

В этом деле не было ни одного адвоката, который признал бы обвинение правомерным и справедливым, отметил Бурда. "Можно однозначно полагать, что правосудие Литвы нарушило право гражданина на справедливый и непредвзятый суд, право на объективное рассмотрение уголовного дела", - пишет Бурда.

"Призываю правовую общественность внимательно присмотреться к криминализации исторических событий в Литве. Необходимо объективно рассмотреть события тридцатилетней давности, не политизировать судебную систему Литвы, прокуратуру, и обеспечить основное право граждан на справедливый и непредвзятый суд", - добавил юрист.

Просьба к президенту Литвы

Ранее в четверг Бурда рассказал РИА Новости, что обратился к президенту Литвы Гитанасу Науседе с просьбой изложить точку зрения и позицию по этому делу. По словам адвоката, он также акцентировал внимание президента на том, что при рассмотрении апелляций представители судебной системы Литвы должны руководствоваться положениями норм международного права и законодательства страны, отнестись к рассмотрению жалоб объективно, беспристрастно и не политизировано.

Генпрокуратура Литвы около 20 лет назад возбудила уголовное дело о событиях 13 января 1991 года. Следствие утверждает, что люди, погибшие тогда у Вильнюсской телебашни, были убиты советскими солдатами, однако никаких доказательств предоставлено не было.

Двадцать седьмого марта 2019 года Вильнюсский окружной суд вынес приговоры по делу, когда при освобождении телебашни, по утверждениям литовской стороны, 14 человек погибли и свыше 600 граждан были ранены. Суд расценил действия всех осужденных силовиков как преступления против человечности.

Значительная часть осужденных по делу о событиях 1991 года сейчас являются гражданами России. Двоих - граждан РФ Юрия Меля и Геннадия Иванова - судили очно. Остальных осудили заочно, поскольку они проживают на территории других государств (России, Украины и Белоруссии). Житель Вильнюса Иванов служил в советском гарнизоне, он находится под подпиской о невыезде. Бывший командир танка Мель был арестован 12 марта 2014 года на литовском пограничном переходе Советск-Панемуне при попытке возвращения в Калининград из поездки в Литву.