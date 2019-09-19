Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-19T18:37Z
https://ria.ru/20190919/1558864860.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/152701/51/1527015125_0:0:3012:1695_1036x0_80_0_0_1f68b57d4122bd95c0cf50255e85cf22.jpg
РИА Новости
Культура

Машков, Миронов и Пускепалис будут общаться со школьниками

18:37 19.09.2019
98
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанковеренное лицо кандидата в мэры Москвы Сергея Собянина Владимир Машков с волонтерами после проведения мастер-класса в предвыборном штабе Сергея Собянина. 22 августа 2018
оверенное лицо кандидата в мэры Москвы Сергея Собянина Владимир Машков с волонтерами после проведения мастер-класса в предвыборном штабе Сергея Собянина. 22 августа 2018
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Режиссеры Евгений Миронов, Владимир Машков, Сергей Пускепалис выступят в качестве наставников проекта "Культурный норматив школьника", они будут приглашать учеников на свои лекции и ответят на их вопросы в социальных сетях, рассказала в четверг журналистам замминистра культуры РФ Ольга Ярилова.
Ранее в Минкультуры РИА Новости рассказали, что идея проекта "Культурный норматив школьника" заключается в комплексе мероприятий по организации посещения выставок, спектаклей и фильмов. По словам Яриловой, проект стартует в 11 пилотных регионах.
"Рабочая группа также определила наставников к каждому из этих регионов - деятелей культуры и искусства, жизнь и творчество которых связано с каждым конкретным регионом. Например, Тула – это Владимир Машков, а Ярославская область – Сергей Пускепалис. Это те люди, которые будут общаться со школьниками и помогать ориентироваться в огромном мире культуры и искусства. Они будут вести странички в социальных сетях и отвечать на вопросы школьников", — сказала Ярилова.
Также среди наставников будут актер и режиссер Евгений Миронов, солист Большого театра Андрей Меркурьев, космонавт Александр Самокутяев, гимнастка Светлана Хоркина.
Ранее на сайте Минкультуры опубликовали рекомендуемый перечень произведений "культурного норматива". Он включает произведения искусства по направлениям "Изобразительное искусства", "Музыка", "Литература", "Архитектура", "Кинематограф", "Театр", но не является обязательным. Как уточнила Ярилова, перечень составлен экспертами, в состав которых вошли представители всех творческих союзов. Министерство культуры и министерство просвещения не имеют прямого отношения к данному списку.
Замминистра рассказала, что организаторы проекта через год подведут итоги и, в случае его эффективности, будут распространять его на всю страну. Наиболее активных участников "культурного норматива" ожидают поощрения. "В идеале нам было бы очень интересно, если бы самые активные участники этого проекта имели бы дополнительные преференции при поступлении в наши творческие вузы", — добавила Ярилова. Этот вопрос, уточнила она, будет обсуждаться с профильным министерством.
Музыкант и композитор Юрий Лоза
14 сентября, 19:11Сказано в эфире
"Поучите на великих!" Лоза раскритиковал культурный норматив школьникаМузыкальные хиты "All you need is love" группы The Beatles, "Bohemian rhapsody" группы Queen, "Smells liketeen spirit" группы Nirvana, а также фильмы Андрея Тарковского и Стивена Спилберга вошли в "Культурный норматив школьника". Музыкант Юрий Лоза в эфире радио Sputnik высказал недовольство качеством материала для изучения в школах.
100000
КультураНовости культурыЕвгений МироновВладимир МашковСергей Пускепалис
Рекомендуем
Фильм Ирландец(2019)
Продюсеры "Ирландца" опровергли слова Микки Рурка про Де Ниро
РИА
Новости
Глава Воронежской области Александр Гусев
В Воронежской области появится завод замороженных хлебобулочных изделий
Леди Гага на церемонии вручения премии Оскар. 24 февраля 2019
Леди Гаге предложили роль в перезапуске "Маленького магазинчика ужасов"
Школьник на уроке
Депутат раскритиковал проект культурного норматива для школ с песнями Queen
Лента
новостей
LIVE: Путин принимает участие в заседании Форума Оружейников России
Путин участвует в форуме оружейников. Прямая трансляция
Актриса Анастасия Заворотнюк на показе капсульной коллекции Ermanno Scervino for Bosco на открытии обновленного бутика Ermanno Scervino в ГУМе
Пиар-директор Заворотнюк сообщила об улучшении состояния актрисы
Кадр из сериала Игра престолов
Шон Бин рассказал, почему отказывается от ролей, где его персонаж умирает
Кадр из трейлера к фильму The Rhythm Section
Героиня Блейк Лайвли мстит за смерть семьи в трейлере "Секция ритма"
Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова, народный артист России Владимир Машков
Владимир Машков: ранняя реализация таланта необходима для артиста
Казань
Татарстан подал в Минэкономразвития заявку на создание ОЭЗ "АлмА"
Американская актриса Вупи Голдберг в программе The View телеканала ABC. Стоп-кадр видео
Вупи Голдберг рассказала о роли 100-летнего пророка в сериале по Кингу
Том Хиддлстон в роли Локи в фильме Мстители
Том Хиддлстон рассказал, как пострадал на съемках "Мстителей"
Российский паспорт
Путин сократил необходимый трудовой стаж для получения гражданства России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:17В Приамурье выявили новый очаг африканской чумы свиней
09:14Жительницу Красноярского края заподозрили в пропаганде терроризма
09:08В ГД внесли проект об обязательном горячем питании для младшеклассников
09:01Прошлая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени
09:00СМИ сообщили о новых правилах призыва в армию
08:57Волна амурского паводка подойдет к Николаевскому району в Хабаровском крае
08:55Дорогих моделей iPhone 11 продано в 3 раза больше, чем в прошлом году
08:55В Москве в пятницу ожидаются кратковременные дожди
08:54Ъ: ЦБ работает над внедрением обслуживания юрлиц с помощью биометрии
08:42Синоптики предупредили о заморозках в Москве и Подмосковье
08:42В Одессе в школьной столовой отравились более 50 детей
08:38Минприроды оценило стоимость всех российских зверей, лесов и воды
08:38СМИ: ЦБ и РЖД могут внедрить биометрию для идентификации пассажиров
08:33Первый покупатель iPhone 11 Pro Max рассказал, как избежал очереди
08:25Нагрев грунта в районе Киселевска, где были подземные пожары, прекратился
08:24В аэропорту Новосибирска открыли бюст Покрышкина
08:18Первый покупатель iPhone в Москве назвал цену за свое место в очереди
08:13В Кузбассе бухгалтер тратила бюджетные деньги на адвоката для сожителя
08:05Роскачество нашло следы пестицидов в детском яблочном пюре
08:04Тайфун "Тапа" принесет в Приморье штормовой ветер
Лента новостейМолния