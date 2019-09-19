Машков, Миронов и Пускепалис будут общаться со школьниками

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Режиссеры Евгений Миронов, Владимир Машков, Сергей Пускепалис выступят в качестве наставников проекта "Культурный норматив школьника", они будут приглашать учеников на свои лекции и ответят на их вопросы в социальных сетях, рассказала в четверг журналистам замминистра культуры РФ Ольга Ярилова.
Ранее в Минкультуры РИА Новости рассказали, что идея проекта "Культурный норматив школьника" заключается в комплексе мероприятий по организации посещения выставок, спектаклей и фильмов. По словам Яриловой, проект стартует в 11 пилотных регионах.
"Рабочая группа также определила наставников к каждому из этих регионов - деятелей культуры и искусства, жизнь и творчество которых связано с каждым конкретным регионом. Например, Тула – это Владимир Машков, а Ярославская область – Сергей Пускепалис. Это те люди, которые будут общаться со школьниками и помогать ориентироваться в огромном мире культуры и искусства. Они будут вести странички в социальных сетях и отвечать на вопросы школьников", — сказала Ярилова.
Также среди наставников будут актер и режиссер Евгений Миронов, солист Большого театра Андрей Меркурьев, космонавт Александр Самокутяев, гимнастка Светлана Хоркина.
Ранее на сайте Минкультуры опубликовали рекомендуемый перечень произведений "культурного норматива". Он включает произведения искусства по направлениям "Изобразительное искусства", "Музыка", "Литература", "Архитектура", "Кинематограф", "Театр", но не является обязательным. Как уточнила Ярилова, перечень составлен экспертами, в состав которых вошли представители всех творческих союзов. Министерство культуры и министерство просвещения не имеют прямого отношения к данному списку.
Замминистра рассказала, что организаторы проекта через год подведут итоги и, в случае его эффективности, будут распространять его на всю страну. Наиболее активных участников "культурного норматива" ожидают поощрения. "В идеале нам было бы очень интересно, если бы самые активные участники этого проекта имели бы дополнительные преференции при поступлении в наши творческие вузы", — добавила Ярилова. Этот вопрос, уточнила она, будет обсуждаться с профильным министерством.
14 сентября, 19:11Сказано в эфире"Поучите на великих!" Лоза раскритиковал культурный норматив школьникаМузыкальные хиты "All you need is love" группы The Beatles, "Bohemian rhapsody" группы Queen, "Smells liketeen spirit" группы Nirvana, а также фильмы Андрея Тарковского и Стивена Спилберга вошли в "Культурный норматив школьника". Музыкант Юрий Лоза в эфире радио Sputnik высказал недовольство качеством материала для изучения в школах.