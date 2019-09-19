Машков, Миронов и Пускепалис будут общаться со школьниками

оверенное лицо кандидата в мэры Москвы Сергея Собянина Владимир Машков с волонтерами после проведения мастер-класса в предвыборном штабе Сергея Собянина. 22 августа 2018

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Режиссеры Евгений Миронов, Владимир Машков, Сергей Пускепалис выступят в качестве наставников проекта "Культурный норматив школьника", они будут приглашать учеников на свои лекции и ответят на их вопросы в социальных сетях, рассказала в четверг журналистам замминистра культуры РФ Ольга Ярилова.

Ранее в Минкультуры РИА Новости рассказали, что идея проекта "Культурный норматив школьника" заключается в комплексе мероприятий по организации посещения выставок, спектаклей и фильмов. По словам Яриловой, проект стартует в 11 пилотных регионах.

"Рабочая группа также определила наставников к каждому из этих регионов - деятелей культуры и искусства, жизнь и творчество которых связано с каждым конкретным регионом. Например, Тула – это Владимир Машков, а Ярославская область – Сергей Пускепалис. Это те люди, которые будут общаться со школьниками и помогать ориентироваться в огромном мире культуры и искусства. Они будут вести странички в социальных сетях и отвечать на вопросы школьников", — сказала Ярилова.

Также среди наставников будут актер и режиссер Евгений Миронов, солист Большого театра Андрей Меркурьев, космонавт Александр Самокутяев, гимнастка Светлана Хоркина.

Ранее на сайте Минкультуры опубликовали рекомендуемый перечень произведений "культурного норматива". Он включает произведения искусства по направлениям "Изобразительное искусства", "Музыка", "Литература", "Архитектура", "Кинематограф", "Театр", но не является обязательным. Как уточнила Ярилова, перечень составлен экспертами, в состав которых вошли представители всех творческих союзов. Министерство культуры и министерство просвещения не имеют прямого отношения к данному списку.