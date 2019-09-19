Канадский телеканал опубликовал видео с премьером Трюдо в коричневом гриме

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Канадский телеканал Канадский телеканал Global News опубликовал видео с премьер-министром Джастином Трюдо в коричневом гриме.

Ранее Трюдо накануне выборов извинился за свою фотографию в коричневом гриме, опубликованную журналом Time

По данным телеканала, это уже третий случай появления материалов с Трюдо в коричневом гриме за последние 12 часов. Телеканал сообщает, что видео было сделано в начале 90-х, однако неизвестно место съемки.

В видео показаны кадры с мужчиной, носящим коричневый грим. Он поднимает руки в верх, смеется и гримасничает. На нем надеты белая футболка и рваные джинсы. Помимо лица грим нанесен также на руки и ноги мужчины.

Высокопоставленный источник подтвердил телеканалу, что мужчиной с гримом является канадский премьер, но отказался от дальнейших комментариев.

Ранее журнал Time опубликовал фотографию, на которой Трюдо в белом тюрбане и коричневом гриме. В таком виде будущий премьер Канады ходил на вечеринку в частной школе, где преподавал весной 2001 года. Ему было 29 лет. Фотографию обнаружили в выпускном альбоме.

Одиннадцатого сентября Трюдо объявил о начале предвыборной кампании, формально попросив генерал-губернатора о роспуске парламента. Выборы пройдут 21 октября.