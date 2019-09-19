"Волшебный лес" появится в Коломенском на время фестиваля "Круг света"

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Территория парка Коломенское в Москве превратится в "волшебный лес" на время фестиваля "Круг света" благодаря инсталляциям, архитектурным и ландшафтным 3D-мэппинговым шоу, обещают организаторы.

Девятый московский международный фестиваль "Круг света" пройдет в Москве с 20 по 24 сентября на девяти городских площадках: на Театральной площади, Гребном канале, в Музее Победы на Поклонной горе, музее-заповеднике "Коломенское", парке "Останкино", концертном зале Arbat Hall, центре Digital October, Политехническом музее, на проспекте Академика Сахарова.

"Путешествие в мир иллюзий и волшебства можно будет продолжить в "Парке сказок" музея-заповедника "Коломенское". Особенно полюбившийся в прошлом году семьям с маленькими детьми "Парк сказок" с первыми лучами "Круга света" возвратится в заповедник. Территория парка, площадью более чем полтора гектара, вновь превратится в волшебный лес, наполненный светом и красками инсталляций, архитектурных и ландшафтных 3D-мэппинговых шоу", - говорится в сообщении.

Организаторы обещают тем, кто пойдет по "сказочному маршруту", встречу с джинном, знакомство с ожившими марионетками и танцующими человечками, а также возможность стать зрителем "Театра теней".

Кроме того, 22 сентября в Коломенском состоится концерт Дмитрия Маликова.

Впервые к фестивалю присоединился и Останкинский парк с маршрутом-путешествием по геометрическим иллюзиям. Следуя ему, гости парка увидят 14 световых и видеопроекционных инсталляций.