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РИА Новости
Культура

"Волшебный лес" появится в Коломенском на время фестиваля "Круг света"

18:08 19.09.2019
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкФестиваль "Круг Света"
Фестиваль Круг Света
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Фестиваль "Круг Света" . Архивное фото
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Территория парка Коломенское в Москве превратится в "волшебный лес" на время фестиваля "Круг света" благодаря инсталляциям, архитектурным и ландшафтным 3D-мэппинговым шоу, обещают организаторы.
Девятый московский международный фестиваль "Круг света" пройдет в Москве с 20 по 24 сентября на девяти городских площадках: на Театральной площади, Гребном канале, в Музее Победы на Поклонной горе, музее-заповеднике "Коломенское", парке "Останкино", концертном зале Arbat Hall, центре Digital October, Политехническом музее, на проспекте Академика Сахарова.
"Путешествие в мир иллюзий и волшебства можно будет продолжить в "Парке сказок" музея-заповедника "Коломенское". Особенно полюбившийся в прошлом году семьям с маленькими детьми "Парк сказок" с первыми лучами "Круга света" возвратится в заповедник. Территория парка, площадью более чем полтора гектара, вновь превратится в волшебный лес, наполненный светом и красками инсталляций, архитектурных и ландшафтных 3D-мэппинговых шоу", - говорится в сообщении.
Организаторы обещают тем, кто пойдет по "сказочному маршруту", встречу с джинном, знакомство с ожившими марионетками и танцующими человечками, а также возможность стать зрителем "Театра теней".
Световая инсталляция на фасаде Большого театра
10 сентября, 17:48Культура
В Москве гостей фестиваля "Круг света" ждут лекции и мастерские
Кроме того, 22 сентября в Коломенском состоится концерт Дмитрия Маликова.
Впервые к фестивалю присоединился и Останкинский парк с маршрутом-путешествием по геометрическим иллюзиям. Следуя ему, гости парка увидят 14 световых и видеопроекционных инсталляций.
"Не менее захватывающим будет посещение парка на Поклонной горе. В этом году площадка Музея Победы впервые станет частью международного конкурса "Арт Вижн" в номинации "Модерн". Лучшие творческие работы на фасаде здания будут представлены участниками из 12 стран", - добавили в пресс-службе.
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