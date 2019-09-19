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РИА Новости

Путин присвоил звание Героя труда сенатору Рыжкову

18:04 19.09.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСенатор, член комитета Совета Федерации РФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Николай Рыжков на заседании Совета Федерации РФ
Сенатор, член комитета Совета Федерации РФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Николай Рыжков на заседании Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами ряда членов Совета Федерации, в том числе присвоил звание Героя труда РФ бывшему председателю Совмина СССР, а ныне сенатору Николаю Рыжкову, которому 28 сентября исполняется 90 лет.
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"За особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание Героя труда РФ Рыжкову Николаю Ивановичу - члену Совета Федерации Федерального Собрания РФ от Белгородской области - представителю от исполнительного органа государственной области, члену комитета Совета Федерации по федеративному устройстве, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера", - говорится в документе.
Кроме того, за большой вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу орденом Александра Невского награждены сенаторы Олег Морозов, Виктор Озеров и Любовь Глебова. Также орденом Дружбы награждены сенаторы Татьяна Гигель и Сергей Лукин.
Согласно указу, медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени награждены сенаторы Дмитрий Василенко, Алексей Кондратенко, Владимир Лаптев и Олег Цепкин.
Директор Приморского филиала Центра Амурский тигр Сергей Арамилев
Вчера, 17:58РИА Новости
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Совет Федерации РФВладимир ПутинНиколай РыжковРоссияСССРОбщество
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