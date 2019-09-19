Путин присвоил звание Героя труда сенатору Рыжкову

Сенатор, член комитета Совета Федерации РФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Николай Рыжков на заседании Совета Федерации РФ

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами ряда членов Совета Федерации, в том числе присвоил звание Героя труда РФ бывшему председателю Совмина СССР, а ныне сенатору Николаю Рыжкову, которому 28 сентября исполняется 90 лет.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"За особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание Героя труда РФ Рыжкову Николаю Ивановичу - члену Совета Федерации Федерального Собрания РФ от Белгородской области - представителю от исполнительного органа государственной области, члену комитета Совета Федерации по федеративному устройстве, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера", - говорится в документе.

Кроме того, за большой вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу орденом Александра Невского награждены сенаторы Олег Морозов, Виктор Озеров и Любовь Глебова. Также орденом Дружбы награждены сенаторы Татьяна Гигель и Сергей Лукин.