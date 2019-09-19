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РИА Новости

Надежда Савченко стала политическим комментатором на украинском телеканале

17:50 19.09.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкНадежда Савченко в Броварском районном суде во время заседания
Надежда Савченко в Броварском районном суде во время заседания
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Бывший украинский депутат Надежда Савченко, обвиняемая в подготовке теракта в центре Киева, стала политическим комментатором на телеканале ZIK, она обещает в своей передаче рассказать о секретах Верховной рады.
Савченко в июле баллотировалась в парламент Украины, однако за нее проголосовали только восемь человек. В сентябре она сообщила, что ищет работу и подала документы в центр занятости.

"Я нахожусь здесь не для политиков, не для олигархов, не для журналистов. Я нахожусь здесь для вас, украинцы", - сказала Савченко в видеоролике, который опубликован на странице канала в YouTube. Бывший депутат обещает рассказать о секретах украинского парламента.

Телеканал ZIK является собственностью компании "ТРК "112-ТВ", которой владеет экс-депутат от партии "Оппозиционный блок" Тарас Козак. Ранее Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания сообщил, что проведет внеплановую проверку канала.
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В 2016 году Савченко была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Как сообщал ее адвокат, бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко в письме к Савченко звал её в правительство. Кроме того, он обещал сделать все возможное, чтобы вернуть Савченко домой здоровой и живой как можно скорее, а также называл ее "символом свободы". В 2015 году Порошенко присвоил Савченко звание "Героя Украины". В конце мая 2016 года Савченко была помилована президентом РФ, после чего вернулась на родину. В аэропорту Киева ее встречали многочисленные журналисты, сторонники и депутаты. У Савченко была высокая популярность на Украине. Она заявляла, что готова стать президентом, если народ ее поддержит.
Однако уже в марте 2018 года Верховная рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности и дала согласие на ее задержание и арест. В марте Савченко была арестована. По версии Генпрокуратуры Украины, она планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы. В апреле судьи Броварского районного суда Киевской области не успели продлить ей арест, после чего Савченко освободили из-под стражи.
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