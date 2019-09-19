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РИА Новости

Путин побывал в юношеском технопарке "Академия "Калашников" в Удмуртии

17:43 19.09.2019 (обновлено: 18:38 19.09.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время посещения открывшегося Юношеского технопарка "Академия "Калашников" в Ижевске. 19 сентября 2019
Президент РФ Владимир Путин во время посещения открывшегося Юношеского технопарка Академия Калашников в Ижевске. 19 сентября 2019
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин во время посещения открывшегося Юношеского технопарка "Академия "Калашников" в Ижевске. 19 сентября 2019
ИЖЕВСК, 19 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин посетил юношеский технопарк "Академия "Калашников" в Ижевске, где главе государства рассказали о разработках в области робототехники и промышленного дизайна.
В рамках мероприятий, посвященных профессиональному празднику работников оборонной промышленности - Дню оружейника, глава государства выступил на пленарном заседании II Всероссийского форума оружейников, после чего приехал в технопарк "Калашников". Путин зашел в два класса, где президенту рассказали о разработках в робототехнике и промышленном дизайне.
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Деятельность Академии - это реализация программы концерна "Калашников" "Школа - ССУЗ/ВУЗ - Концерн" и уникальный проект присутствия в нише дополнительного образования. В 2019 году в технопарке запускаются образовательные программы по пяти направлениям - промышленный дизайн, IТ, робототехника, мехатроника и нейролаборатория, в 2020 году - по направлению АЭРО.
Соглашение между правительством Удмуртии, федеральной сетью детских технопарков "Кванториум" и АО "Концерн "Калашников" о создании в Удмуртии детского технопарка было подписано 27 июня 2017 года.
После знакомства с технопарком Путин проведет заседание Военно-промышленной комиссии.
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КванториумВладимир ПутинРоссияИжевскОбщество
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