Путин побывал в юношеском технопарке "Академия "Калашников" в Удмуртии

Президент РФ Владимир Путин во время посещения открывшегося Юношеского технопарка "Академия "Калашников" в Ижевске. 19 сентября 2019

Президент РФ Владимир Путин во время посещения открывшегося Юношеского технопарка "Академия "Калашников" в Ижевске. 19 сентября 2019

ИЖЕВСК, 19 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин посетил юношеский технопарк "Академия "Калашников" в Ижевске, где главе государства рассказали о разработках в области робототехники и промышленного дизайна.

В рамках мероприятий, посвященных профессиональному празднику работников оборонной промышленности - Дню оружейника, глава государства выступил на пленарном заседании II Всероссийского форума оружейников, после чего приехал в технопарк "Калашников". Путин зашел в два класса, где президенту рассказали о разработках в робототехнике и промышленном дизайне.

Деятельность Академии - это реализация программы концерна "Калашников" "Школа - ССУЗ/ВУЗ - Концерн" и уникальный проект присутствия в нише дополнительного образования. В 2019 году в технопарке запускаются образовательные программы по пяти направлениям - промышленный дизайн, IТ, робототехника, мехатроника и нейролаборатория, в 2020 году - по направлению АЭРО.

Соглашение между правительством Удмуртии, федеральной сетью детских технопарков "Кванториум" и АО "Концерн "Калашников" о создании в Удмуртии детского технопарка было подписано 27 июня 2017 года.