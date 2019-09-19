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РИА Новости

Антикоррупционное бюро Украины возбудило три дела против главы Нацбанка

17:30 19.09.2019
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© Sputnik / Мирослав РотарьЗдание Национального банка Украины в Киеве
Здание Национального банка Украины в Киеве
© Sputnik / Мирослав Ротарь
КИЕВ, 19 сентября - РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило три дела против главы Нацбанка Якова Смолия, сообщил пресс-секретарь Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александр Свириденко.
"Зарегистрированы три дела. Они заведены на основании обоснованных выводов НАПК, которые мы направили в НАБУ. Они касаются недостоверного декларирования. Сейчас следователи НАБУ запросили дополнительные сведения, касающиеся деклараций, и на сегодня уже получили от НАПК доступ к декларациям Смолия", - цитирует Свириденко издание "Украинская правда".
При этом сам Смолий заявил, что не получал от Национального антикоррупционного бюро сообщений о возбуждении дела против него.
"Сегодня мои декларации в центре внимания СМИ. Получил я сообщение НАБУ об открытии дела? Нет. Получил заключение НАПК о проверке деклараций? Да, в августе. Цитирую: "Правовые основания для установления признаков незаконного обогащения отсутствуют", - написал Смолий в Twitter.
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НАПК ранее при проверке декларации Смолия выявило, что он не внес данные о 18,3 миллиона гривен (726,4 тысячи долларов).
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Ситуация на УкраинеЯков СмолийНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)КиевУкраина
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