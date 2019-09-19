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РИА Новости

Британка умерла от сердечного приступа после комментария матери под видео

17:18 19.09.2019
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© аккаунт Шабины в FacebookШабина Миа
Шабина Миа
© аккаунт Шабины в Facebook
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. В Британии женщина умерла от инфаркта, получив гневные комментарии от матери под видео в фейсбуке, пишет Cheshire Live.
Шабина Миа записала ролик во время отдыха в цирке и разместила его в соцсетях. Ее мать Анжела хотела поставить лайк под записью, однако из-за сбоя на планшете под видео появился сердитый смайлик. В попытке его убрать женщина случайно продублировала комментарий много раз.
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"Появилось около сотни злобных эмодзи, и дочка это неправильно поняла", – рассказала Анжела Миа .
По ее словам, Шабина была очень зла и расстроена, поэтому заблокировала мать в соцсетях и перестала отвечать на звонки. Разговаривать лично она тоже не захотела. Анжела уверена, что у дочери была такая реакция из-за депрессии и диабета.
Мать погибшей решила попробовать поговорить с Шабиной на следующий день, однако обнаружила ее мертвой.
Врачи установили, что причиной смерти стал сердечный приступ. Незадолго до смерти девушка приняла наркотики.
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