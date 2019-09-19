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РИА Новости

Мосэкомониторинг не зафиксировал превышений по аммиаку на территории Москвы

17:17 19.09.2019
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкСмог в Москве
Смог в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Мосэкомониторинг не зафиксировал на территории Москвы превышений по аммиаку в 2019 году, концентрация вещества контролируется на 10 автоматических станциях контроля загрязнения атмосферы, рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства.
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Ранее ряд СМИ сообщил, что мобильный пост экологического мониторинга Всероссийского общества охраны природы зафиксировал превышение нормы концентрации аммиака в московском Очаково вечером и ночью 17 сентября в 7-10 раз.
"На территории Москвы концентрации аммиака контролируются на 10 автоматических станциях контроля загрязнения атмосферы (АСКЗА). По данным автоматических станций контроля, в 2019 году средние концентрации аммиака на всех АСКЗА в Москве соответствовали установленным нормативам. Превышений предельно допустимых максимально разовых концентраций аммиака в 2019 году также не зафиксировано", - рассказали в пресс-службе.
Также в ведомстве отметили, что по данным результатов рейдов передвижной экологической лаборатории, на различных территориях города в этом году в пробах воздуха превышений предельно допустимых концентраций аммиака не обнаружено, даже при выездах по жалобам в связи с фактами сжигания отходов. В частности, проведенные измерения концентраций аммиака в Очаково не превысили 0,1 ПДКмр.
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"Мониторинг атмосферного воздуха, в том числе проведение измерений, отбор проб и анализ данных, - это лицензируемый вид деятельности, и измерения должны проводиться лабораториями, аккредитованными в национальной системе аккредитации и имеющими соответствующий аттестат аккредитации. У Всероссийского общества охраны природы отсутствует лицензия на осуществление деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, отсутствует аттестат аккредитации на проведение измерений", - добавили в пресс-службе.
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