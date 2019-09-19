В Минсельхозе отметили роль Дальнего Востока в снижении цен на лососевые

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Нарастающий объем предложения с промысла в Дальневосточном регионе способствует снижению оптовых цен на лососевые виды рыб, уровень которых корректно сравнивать по четным и нечетным годам, сообщили журналистам в пресс-службе Минсельхоза РФ.
"Важно отметить, что, исходя из биологической цикличности водных ресурсов, корректно сравнивать колебания цен четных и нечетных годов, так как наибольший улов водных биологических ресурсов приходится на четные года. Если сравнивать мониторинг за 2017 год и аналогичный период 2019 года, видно, что цены стабильны и значительных колебаний не наблюдается, в пределах инфляции", - сказали в пресс-службе, комментируя публикации в СМИ о росте оптовых цен на лосось в России в текущем году по сравнению с прошлым годом.
Согласно данным ФГУП "Национальные рыбные ресурсы" (подведомственное учреждение Росрыболовство), с 9 по 15 сентября 2019 года в оптовом сегменте внутреннего рынка России цены на рыбную продукцию были в основном стабильны.
"Кроме того, находясь под влиянием увеличения как внутреннего, так и внешнего спроса на данную продукцию, а также в связи с уровнем тарифов на железнодорожные перевозки, электроэнергию и инфляцию, колебания стоимости естественны. При этом нарастающий объем предложения с промысла в Дальневосточном регионе способствует снижению цены на лососевые виды рыб. Так, за отчетный период стоимость нерки снизилась на 4%, кеты – на 8,7%, горбуши – на 3,8%", - сообщили в пресс-службе.