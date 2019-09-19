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РИА Новости

Аксенов заявил, что не принуждает глав городов и районов уйти в отставку

16:55 19.09.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксёнов на Ялтинском международном экономическом форуме
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов на Ялтинском международном экономическом форуме
© РИА Новости / Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что не принуждает глав администраций городов и районов республики сложить полномочия.
Ранее он сообщил, что предложил всем главам администраций городов и районов республики сложить полномочия в целях формирования новой команды на местах.
"Это предложение не носило принудительного характера. Решение продиктовано необходимостью полной перезагрузки всех органов власти… Это командное решение и жест доброй воли", – сказал Аксенов журналистам.
Он добавил, что возможность всем кандидатам пройти через публичный конкурс дает шанс еще раз предоставить планы развития жителям муниципалитетов. Аксенов выразил уверенность, что большинство глав имеют все шансы успешно сдать этот экзамен и продолжить работу в единой команде.
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Ранее Аксенов сообщил, что вновь избранные депутаты в Крыму примут решения о сроках проведения конкурсов на замещение должностей глав администраций в рамках заседаний сессий городских округов и муниципальных районов в соответствии с законодательством и уставами муниципалитетов.
Выборы в парламент Крыма и местные советы состоялись 8 сентября. По итогам голосования в парламент республики прошли три партии: у ЕР - 60 мандатов из 75, у ЛДПР - 10, у КПРФ – 5.
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Сергей Аксенов (политик)СимферопольКрымРоссияПолитика
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