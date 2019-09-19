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РИА Новости

В Кишиневе завершился фестиваль "ТЭФИ-Содружество–2019"

16:49 19.09.2019
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© Фото : Мирослав РотарьIX международный телевизионный фестиваль "ТЭФИ-Содружество"
IX международный телевизионный фестиваль ТЭФИ-Содружество
© Фото : Мирослав Ротарь
КИШИНЕВ, 19 сен – РИА Новости. Российские сериалы "Домашний арест" и "Обычная женщина" стали лауреатами завершившегося в молдавской столице 9-го международного телевизионного фестиваля "ТЭФИ-Содружество". Помимо них высших наград смотра удостоились ленты из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Латвии, Узбекистана, Украины и Эстонии.
В фестивале, организованном Фондом "Академия Российского телевидения" под патронатом президента Молдавии Игоря Додона, приняли участие около 80 ТВ-проектов из 12 стран СНГ и Балтии. Победителей определяло компетентное жюри, в состав которого входили такие именитые профессионалы, как теле- и кинопродюсер Александр Олейников, генеральный директор ЗАО "Всемирные Русские Студии" Юрий Сапронов, генеральный Директор ООО "Яндекс. Студия" Ольга Филипук. В рамках смотра состоялись многочисленные круглые столы, обсуждения и мастер-классы.
Фестиваль "ТЭФИ-Содружество" был учрежден восемь лет назад, в год 20-летия образования СНГ. До Кишинева он проходил в Киеве, Астане, Одессе, Баку, Ереване, Минске, Ташкенте.
Международное информационное агентство и радио Sputnik выступило международным информационным партнером "ТЭФИ Содружество-2019", а Sputnik Молдова – информационным партнером фестиваля. Sputnik вел онлайн-трансляцию церемонии награждения лауреатов фестиваля, многие из которых выделяли роль "мягкой силы" культуры и искусства в укреплении взаимопонимания между народами бывшего СССР. Все материалы о "ТЭФИ Содружество-2019" читайте на сайте Sputnik Молдова.
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