В Кишиневе завершился фестиваль "ТЭФИ-Содружество–2019"

КИШИНЕВ, 19 сен – РИА Новости. Российские сериалы "Домашний арест" и "Обычная женщина" стали лауреатами завершившегося в молдавской столице 9-го международного телевизионного фестиваля "ТЭФИ-Содружество". Помимо них высших наград смотра удостоились ленты из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Латвии, Узбекистана, Украины и Эстонии.
В фестивале, организованном Фондом "Академия Российского телевидения" под патронатом президента Молдавии Игоря Додона, приняли участие около 80 ТВ-проектов из 12 стран СНГ и Балтии. Победителей определяло компетентное жюри, в состав которого входили такие именитые профессионалы, как теле- и кинопродюсер Александр Олейников, генеральный директор ЗАО "Всемирные Русские Студии" Юрий Сапронов, генеральный Директор ООО "Яндекс. Студия" Ольга Филипук. В рамках смотра состоялись многочисленные круглые столы, обсуждения и мастер-классы.
Фестиваль "ТЭФИ-Содружество" был учрежден восемь лет назад, в год 20-летия образования СНГ. До Кишинева он проходил в Киеве, Астане, Одессе, Баку, Ереване, Минске, Ташкенте.
Международное информационное агентство и радио Sputnik выступило международным информационным партнером "ТЭФИ Содружество-2019", а Sputnik Молдова – информационным партнером фестиваля. Sputnik вел онлайн-трансляцию церемонии награждения лауреатов фестиваля, многие из которых выделяли роль "мягкой силы" культуры и искусства в укреплении взаимопонимания между народами бывшего СССР. Все материалы о "ТЭФИ Содружество-2019" читайте на сайте Sputnik Молдова.
Sputnik – одно из крупнейших международных СМИ, объединяющее мультимедийные страновые и региональные интернет-сайты на 32 языках, аналоговое и цифровое радиовещание на русском, английском, французском и других языках в более чем 90 городах мира и в интернете. Новостные ленты Sputnik круглосуточно поставляют информацию ведущим изданиям по всему миру на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет более 60 миллионов посетителей в месяц, количество подписчиков аккаунта Sputnik China в Вэйбо превышает 10,5 миллиона. В 22 редакционных центрах по всему миру от Пекина до Монтевидео работает свыше тысячи человек десятков национальностей. Sputnik входит в медиагруппу "Россия сегодня". Головной офис Sputnik находится в Москве.