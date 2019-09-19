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РИА Новости
Обязательное медицинское страхование

Кравчук: электронную медкарту внедрят во всех медорганизациях России

16:20 19.09.2019
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© Фото : пресс-служба ФФОМССветлана Кравчук
Светлана Кравчук
© Фото : пресс-служба ФФОМС
МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Электронная медицинская карта будет внедрена во всех медицинских организациях России, сообщила заместитель председателя Федерального фонда ОМС Светлана Кравчук в ходе прямого эфира "Минздрав на связи", который прошел на сайте ФОМС.
Как отметили в пресс-службе ФОМС, электронная медкарта позволит сократить время на заполнение медицинских документов и даст возможность уделять больше времени оказанию помощи пациенту.
Кравчук добавила, что в этом году Фонд утвердил "принципиально новый" порядок контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи по ОМС. Теперь четко определены дефекты оформления первичной медицинской документации в больницах и поликлиниках, на которые страховые компании будут обращать внимание при проверках, сужен список таких дефектов.

"Новый порядок направлен только на выявление случаев полного отсутствия оказания застрахованному медицинской помощи, подтвержденного медицинской документацией, или отсутствие сведений о диагностических обследованиях, предусмотренных клиническими рекомендациями, что не позволяет эксперту принять решение о соответствии медицинской помощи установленным требованиям", – привели в пресс-службе ФОМС слова Кравчук.

Она добавила, что по новому порядку контроль за медорганизациями стал превентивным, до представления ими в страховые компании счетов на оплату медицинской помощи.
Кроме того, с 2019 года заработал информационный ресурс терфондов ОМС для контроля за профильностью плановых госпитализаций, соблюдения маршрутизации пациентов, своевременности включения в группу диспансерного наблюдения и обращений к врачу.
"Эти меры позволят обеспечить пациента необходимой качественной медицинской помощью и, как следствие, значительно сократить количество последующих контрольно-экспертных мероприятий со стороны страховых компаний", - отметила Кравчук.
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При этом, по словам участника прямого эфира, председателя Совета по медицинскому страхованию Всероссийского союза страховщиков Андрея Рыжакова, согласно новому порядку основной акцент при контроле со стороны страховых компаний сделан на целевые и тематические экспертизы с отбором на проверку случаев по конкретным поводам возможного нарушения прав застрахованных лиц с заболеваниями, занимающими ведущее место в структуре смертности населения России – сердечно-сосудистыми и онкологическими.
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