Бойко рассказал, что должен сделать Киев для решения конфликта в Донбассе

МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Властям Украины необходимо пойти на компромисс для завершения конфликта в Донбассе, в том числе ввести в действие закон об особом статусе региона, заявил сопредседатель украинской парламентской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко после, того как Киев отказался подписать "формулу Штайнмайера".

Представители Киева на переговорах в Минске в среду сорвали подписание "формулы Штайнмайера", определяющей порядок вступления в действие закона об особом статусе Донбасса. В Киеве заявили, что реализация этой формулы возможна только при ряде условий, в том числе политических. При этом глава МИД Украины Вадим Пристайко признал, что согласился на "формулу Штайнмайера".

"Закон об особом статусе, изменения в конституцию, закон об амнистии, то, что прописано в минских соглашениях – да, это компромисс, но он необходим, чтобы завершить такой сложный конфликт", - написал Бойко в четверг на своей странице в Facebook

Он отметил, что со стороны Киева должна быть четкая официальная позиция. "Противоречивые заявления, звучащие от разных представителей власти, которые так или иначе участвуют в мирных переговорах, откровенно настораживают… Нужно выходить на прямые переговоры с представителями непризнанных республик под гарантии РФ", - добавил Бойко.