Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-19T16:11Z
https://ria.ru/20190919/1558856150.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155204/04/1552040400_0:435:2048:1587_1036x0_80_0_0_ffc945b764f9ac35c5deaedff44e53cd.jpg
РИА Новости

Бойко рассказал, что должен сделать Киев для решения конфликта в Донбассе

16:11 19.09.2019
356
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЮрий Бойко
Юрий Бойко
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Юрий Бойко. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Властям Украины необходимо пойти на компромисс для завершения конфликта в Донбассе, в том числе ввести в действие закон об особом статусе региона, заявил сопредседатель украинской парламентской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко после, того как Киев отказался подписать "формулу Штайнмайера".
Представители Киева на переговорах в Минске в среду сорвали подписание "формулы Штайнмайера", определяющей порядок вступления в действие закона об особом статусе Донбасса. В Киеве заявили, что реализация этой формулы возможна только при ряде условий, в том числе политических. При этом глава МИД Украины Вадим Пристайко признал, что согласился на "формулу Штайнмайера".
"Закон об особом статусе, изменения в конституцию, закон об амнистии, то, что прописано в минских соглашениях – да, это компромисс, но он необходим, чтобы завершить такой сложный конфликт", - написал Бойко в четверг на своей странице в Facebook.
Он отметил, что со стороны Киева должна быть четкая официальная позиция. "Противоречивые заявления, звучащие от разных представителей власти, которые так или иначе участвуют в мирных переговорах, откровенно настораживают… Нужно выходить на прямые переговоры с представителями непризнанных республик под гарантии РФ", - добавил Бойко.
Формула Штайнмайера" (президент Германии, бывший председатель ОБСЕ, экс-глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер) определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.
Встреча лидеров стран нормандской четверки в Берлине
15:23Радио Sputnik
Гаранты "Минска" прокомментировали срыв Киевом "формулы Штайнмайера"Представители стран "нормандской четверки" и участники переговоров в Минске выразили непонимание действиями Украины в связи с ее отказом подписать согласованную "формулу Штайнмайера" по выборам в Донбассе.
1400000
Обсудить 0
Оппозиционная платформа - За жизньСитуация на УкраинеВадим ПристайкоФранк-Вальтер ШтайнмайерЮрий БойкоМИД УкраиныМИД ГерманииВ мире
Рекомендуем
Площадь Независимости в Киеве
Депутат Рады раскрыл детали "формулы Зеленского" по Донбассу
РИА
Новости
Газовое оборудование
Молдавия создала рабочую группу для обсуждения поставок российского газа
Зал судебных заседаний
Суд в Москве не поверил в огромный долг экс-банкира Алякина по алиментам
Павел Устинов
Кучерена рассказал, когда могут рассмотреть кассацию на приговор Устинову
Лента
новостей
Анастасия Заворотнюк
Анастасию Заворотнюк готовят к удалению опухоли, пишут СМИ
Танк украинской армии на Донбассе
В Кремле прокомментировали отказ Киева подписать "формулу Штайнмайера"
Противолодочный корабль Вице-адмирал Кулаков
Корабли Северного флота отразили "вражеский" налет на учениях в Арктике
Павел Устинов, обвиняемый в нападении на бойца ОМОН в ходе несанкционированной акции протеста 3 августа, в зале заседаний Тверского суда Москвы
Устинов подавлен, но настаивает на своей невиновности, заявил Кучерена
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Саудовской Аравии
В Минобороны рассказали о системе ПВО в Саудовской Аравии
Посол Украины в Сербии Александр Александрович
Посол Украины в Сербии призвал "развалить Россию"
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
Главы МИД Украины и Германии обсудили саммит "нормандской четверки"
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД поддержал усилия "Женевской инициативы" в палестинском вопросе
Заместитель Министра здравоохранения РФ Олег Салагай на ПМЭФ-2019
Замглавы Минздрава опроверг сообщения о безопасной дозе алкоголя
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:50В МИД назвали решение США отозвать финпомощь Афганистану прагматичным
16:50Полиция выселила 270 мигрантов из двух захваченных зданий в центре Афин
16:46Путин назначил Андрея Руденко замглавы МИД
16:41В Брюсселе начались трехсторонние консультации России, Украины и ЕК по газу
16:39Пострадавшего в ДТП с автобусом под Ярославлем ребенка выписали из больницы
16:38Помпео: США не выделят 160 миллионов долларов Афганистану из-за коррупции
16:37"Нельзя игнорировать". Генпрокуратура попросила выпустить Устинова из СИЗО
16:37Альпинисты не смогли перебраться через прототип стены между Мексикой и США
16:35В Брюсселе начались трехсторонние консультации России, Украины и ЕК по газу
16:33Виновник ДТП под Воронежем с двумя погибшими получил шесть лет колонии
16:32Постпред России обсудил с генсеком ОПЕК события в Саудовской Аравии
16:31Третья ВПП "Шереметьево" приняла первый самолет
16:31МИД предупредил россиян о манифестациях в ряде городов Италии
16:28Путин прибыл в Ижевск, где проведет заседание военно-промышленной комиссии
16:27Суд в Киеве вернул украинское гражданство депортированному епископу УПЦ
16:27В Израиле обнаружили древнюю мозаику с изображением одного из чудес Иисуса
16:26Шереметьево открыл третью взлетно-посадочную полосу
16:24Кучерена считает важным вопрос исследования судом доказательств защиты
16:22В Минске отметили боеготовность армий России и Белоруссии
16:19Грузия передала России Рамзана Ахъядова, обвиняемого в связях с ИГ*
Лента новостейМолния