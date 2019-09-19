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РИА Новости

Полиция проверит информацию об избиении экс-главврачом коллеги в Астрахани

16:01 19.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 сен – РИА Новости, Юлия Насулина. Полицейские организовали проверку по заявлению бывшей сотрудницы Астраханской областной детской больницы после конфликта с бывшим главврачом, сообщил РИА Новости представитель УМВД России по Астраханской области.
Ранее местные СМИ сообщили о конфликте в Астраханской областной детской больнице имени Силищевой, в ходе которого главврач медучреждения Игорь Ливинсон якобы "нанес телесные повреждения заведующей консультативной поликлиники". Видео инцидента, по данным СМИ, появилось в сети.
Областной Минздрав сообщил, что Ливинсон уволен с должности главного врача по собственному желанию. Кроме того, комиссия "Единой России" по этике рекомендовала приостановить членство Ливинсона в генсовете партии. Он занимает пост секретаря первичного отделения №10 Володарского местного отделения Астраханского регионального отделения ЕР.
"В полицию поступило заявление с просьбой привлечь бывшего главврача к ответственности за нанесение телесных повреждений и умышленную порчу имущества. Назначена проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - сказал представитель УМВД России по региону.
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