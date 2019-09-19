Полиция проверит информацию об избиении экс-главврачом коллеги в Астрахани

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 сен – РИА Новости, Юлия Насулина. Полицейские организовали проверку по заявлению бывшей сотрудницы Астраханской областной детской больницы после конфликта с бывшим главврачом, сообщил РИА Новости представитель УМВД России по Астраханской области.

Ранее местные СМИ сообщили о конфликте в Астраханской областной детской больнице имени Силищевой, в ходе которого главврач медучреждения Игорь Ливинсон якобы "нанес телесные повреждения заведующей консультативной поликлиники". Видео инцидента, по данным СМИ, появилось в сети.

Областной Минздрав сообщил, что Ливинсон уволен с должности главного врача по собственному желанию. Кроме того, комиссия "Единой России" по этике рекомендовала приостановить членство Ливинсона в генсовете партии. Он занимает пост секретаря первичного отделения №10 Володарского местного отделения Астраханского регионального отделения ЕР.