Число жертв ДТП с автобусом в Ярославской области достигло девяти

ЯРОСЛАВЛЬ, 19 сен – РИА Новости. Еще один пострадавший при столкновении автобуса и грузовика в Ярославской области скончался в больнице, таким образом число жертв увеличилось до девяти человек, сообщило правительство региона в четверг.

Четырнадцатого сентября в Ярославской области около деревни Заячий Холм столкнулись грузовик и автобус "ПАЗ". Погибли восемь человек, в числе которых оба водителя. 29 человек пострадали. Полиция возбудила уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. Следователи возбудили еще одно уголовное дело по статье УК "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

"Сегодня в больнице скорой помощи имени Соловьева скончался еще один участник ДТП на двадцатом километре трассы Ярославль – Иваново. Он стал девятой жертвой аварии", - говорится в сообщении.

Скончавшийся мужчина с момента аварии находился в реанимации.

"Из-за полученных сильных повреждений состояние пациента было крайне сложное. Кроме того, у него было тяжелейшее сопутствующее заболевание. Наши специалисты боролись за его жизнь, ситуация была на контроле и у федеральных коллег… Но, к сожалению, травмы оказались несовместимы с жизнью", - сказал главный врач больницы имени Соловьева Игорь Виноградов, слова которого приводятся в сообщении.

Отмечается, что в связи с гибелью еще одного человека будут внесены изменения в постановление правительства области, определяющее порядок выплат материальной помощи.