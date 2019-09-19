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РИА Новости

Число жертв ДТП с автобусом в Ярославской области достигло девяти

15:55 19.09.2019 (обновлено: 16:16 19.09.2019)
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© Фото : МЧС РоссииСтолкновение фуры с пассажирским автобусом под Ярославлем. 14 сентября 2019
Столкновение фуры с пассажирским автобусом под Ярославлем. 14 сентября 2019
© Фото : МЧС России
Столкновение фуры с пассажирским автобусом под Ярославлем. 14 сентября 2019
ЯРОСЛАВЛЬ, 19 сен – РИА Новости. Еще один пострадавший при столкновении автобуса и грузовика в Ярославской области скончался в больнице, таким образом число жертв увеличилось до девяти человек, сообщило правительство региона в четверг.
Четырнадцатого сентября в Ярославской области около деревни Заячий Холм столкнулись грузовик и автобус "ПАЗ". Погибли восемь человек, в числе которых оба водителя. 29 человек пострадали. Полиция возбудила уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. Следователи возбудили еще одно уголовное дело по статье УК "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
"Сегодня в больнице скорой помощи имени Соловьева скончался еще один участник ДТП на двадцатом километре трассы Ярославль – Иваново. Он стал девятой жертвой аварии", - говорится в сообщении.
Скончавшийся мужчина с момента аварии находился в реанимации.
"Из-за полученных сильных повреждений состояние пациента было крайне сложное. Кроме того, у него было тяжелейшее сопутствующее заболевание. Наши специалисты боролись за его жизнь, ситуация была на контроле и у федеральных коллег… Но, к сожалению, травмы оказались несовместимы с жизнью", - сказал главный врач больницы имени Соловьева Игорь Виноградов, слова которого приводятся в сообщении.
Действия водителя при ДТП
16 июня 2017, 12:36РИА Новости
Что делать в случае ДТПВ России на дорогах ежегодно происходит более 150 тысяч аварий. Подробнее о том, как действовать в случае ДТП, – в инфографике Ria.ru.
Отмечается, что в связи с гибелью еще одного человека будут внесены изменения в постановление правительства области, определяющее порядок выплат материальной помощи.
Ранее сообщалось, что губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов распорядился оказать материальную помощь в размере 1 миллиона рублей родственникам погибших и 100 тысяч рублей – пострадавшим.
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