Глава Абхазии рассказал о предложении назначить премьером депутата Бжанию

СУХУМ, 19 сен - РИА Новости. Президент Абхазии Рауль Хаджимба заявил, что оппозиционер Алхас Квициния предлагал ему назначить премьер-министром депутата Аслана Бжанию, который еще в апреле был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Изначально оппозиция планировала выдвигать на пост президента Абхазии своего лидера Бжанию. Однако тот в апреле в тяжелом состоянии был госпитализирован в Москве и до сих пор проходит лечение, но уже в Германии. Партия "Амцахара", выдвинувшая своего председателя Квицинию кандидатом в президенты, заявляла, что в случае его победы пост премьера займет Бжания.

Он (Квициния - ред.) отказался, действительно, от поста вице-премьера, но предложил варианты... на пост премьер-министра (назначить - ред.) Аслана Бжанию. На что получил категорический ответ - нет", - сказал Хаджимба своим сторонникам, собравшимся у его администрации.

В четверг в Сухуме Верховный суд Абхазии проводит разбирательство по иску Квицинии, который требует отмены итогов второго тура президентских выборов. Это третье заседание по данному делу.

Сторонники и оппозиционера, и действующего президента традиционно собираются в день заседания Верховного суда по иску о признании недействительными итогов второго тура президентских выборов. Оппозиционно настроенные граждане стягиваются к офису партии "Амцахара", председателем которой является Квициния, а те, кто поддерживает Хаджимбу, приходят к его администрации.