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РИА Новости

Глава Абхазии рассказал о предложении назначить премьером депутата Бжанию

15:51 19.09.2019
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© РИА Новости / Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкАслан Бжания
Аслан Бжания
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
Перейти в фотобанк
Аслан Бжания. Архивное фото
СУХУМ, 19 сен - РИА Новости. Президент Абхазии Рауль Хаджимба заявил, что оппозиционер Алхас Квициния предлагал ему назначить премьер-министром депутата Аслана Бжанию, который еще в апреле был госпитализирован в тяжелом состоянии.
Изначально оппозиция планировала выдвигать на пост президента Абхазии своего лидера Бжанию. Однако тот в апреле в тяжелом состоянии был госпитализирован в Москве и до сих пор проходит лечение, но уже в Германии. Партия "Амцахара", выдвинувшая своего председателя Квицинию кандидатом в президенты, заявляла, что в случае его победы пост премьера займет Бжания.
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Он (Квициния - ред.) отказался, действительно, от поста вице-премьера, но предложил варианты... на пост премьер-министра (назначить - ред.) Аслана Бжанию. На что получил категорический ответ - нет", - сказал Хаджимба своим сторонникам, собравшимся у его администрации.
В четверг в Сухуме Верховный суд Абхазии проводит разбирательство по иску Квицинии, который требует отмены итогов второго тура президентских выборов. Это третье заседание по данному делу.
Сторонники и оппозиционера, и действующего президента традиционно собираются в день заседания Верховного суда по иску о признании недействительными итогов второго тура президентских выборов. Оппозиционно настроенные граждане стягиваются к офису партии "Амцахара", председателем которой является Квициния, а те, кто поддерживает Хаджимбу, приходят к его администрации.
Второй тур выборов президента Абхазии прошел 8 сентября. Одновременно с главой государства избирался вице-президент, который идет в тандеме с кандидатом в президенты. ЦИК объявил итоговые результаты - победил действующий президент Хаджимба, набрав 47,39% голосов. Однако оппозиция требует назначить повторные выборы и настаивает, что Хаджимба должен был набрать не простое, а абсолютное большинство голосов. Проигравший второй тур оппозиционер Квициния 11 сентября подал иск в Верховный суд Абхазии. Суд должен вынести решение в течение десяти дней.
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Алхас КвицинияАслан БжанияАбхазияРауль ХаджимбаВ мире
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