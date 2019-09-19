Минпросвещения: качественное питание в школах - прямая задача регионов

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Минпросвещения РФ считает, что обеспечение качественного питания в школах – это прямая задача каждого региона, в настоящее время ведется работа по выявлению лучших практик, сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее газета "Известия" сообщила, что в каждой второй школе детей кормят с нарушениями - питание школьников не соответствует установленным нормативам, каждое четвертое блюдо из меню меньше по массе, чем положено.

"Обеспечение качественного питания в школах – прямая задача каждого региона, это необходимое условие для образовательной среды. Министерство проводит мониторинг всех регионов для выявления лучших практик", - сообщает пресс-служба Минпросвещения.