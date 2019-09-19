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РИА Новости

Минпросвещения: качественное питание в школах - прямая задача регионов

15:44 19.09.2019
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкРаботник столовой-пекарни светлогорской средней школы № 1 раскладывает на подносы выпечку
Работник столовой-пекарни светлогорской средней школы № 1 раскладывает на подносы выпечку
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Минпросвещения РФ считает, что обеспечение качественного питания в школах – это прямая задача каждого региона, в настоящее время ведется работа по выявлению лучших практик, сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее газета "Известия" сообщила, что в каждой второй школе детей кормят с нарушениями - питание школьников не соответствует установленным нормативам, каждое четвертое блюдо из меню меньше по массе, чем положено.
"Обеспечение качественного питания в школах – прямая задача каждого региона, это необходимое условие для образовательной среды. Министерство проводит мониторинг всех регионов для выявления лучших практик", - сообщает пресс-служба Минпросвещения.
Уточняется, что данные будут получены к концу года и лягут в основу дальнейшего совершенствования систем организации горячего питания – будет сформирована единая концепция.
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МинпросвещенияШколыОбразование - Общество
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