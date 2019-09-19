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РИА Новости

Омбудсмен на Урале осудила дискриминацию студента из-за ЛГБТ-паблика

15:43 19.09.2019
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© Аппарат Уполномоченного по правам человека в Свердловской областиУполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова
Уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова
© Аппарат Уполномоченного по правам человека в Свердловской области
Уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова . Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 сен – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова назвала недопустимым вмешательство в личную жизнь студентов после публикации в СМИ информации об угрозе отчисления учащегося Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) из-за  его подписки в соцсетях на ЛГБТ-сообщество, сообщает пресс-служба омбудсмена.
Ранее местное издание ЕАН сообщило, что студента УрГЭУ хотят отчислить за то, что он в соцсети "ВКонтакте" состоит в сообществе, которое поддерживает ЛГБТ. Ректор вуза Яков Силин пояснил РИА Новости, что проверка страницы молодого человека, о котором написали СМИ, проводилась по просьбе его сверстников и действительно подтвердила размещение ссылки на его личной странице на ЛГБТ-сообщество. Проректор по социальной работе УрГЭУ провел со студентом беседу на тему недопустимости пропаганды нетрадиционных отношений, но речи об отчислении не шло, подчеркнул Силин.
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"Если отталкиваться от интерпретации событий средствами массовой информации, то ситуация абсолютно недопустимая. Дискриминация – это не про уральцев… Вмешательство в личную жизнь студента недопустимо", – цитирует пресс-служба слова Мерзляковой.
Отмечается, что омбудсмен встретилась с Силиным, во время беседы он объяснил пристальное внимание к студенту тем, что он из категории детей-сирот, из-за чего руководство вуза старается опекать его. Как уточнила Мерзлякова, сейчас студент продолжает обучение, поводов для его отчисления нет. На следующей неделе она планирует посетить университет, чтобы проверить обстановку среди студентов, добавили в аппарате омбудсмена.
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ЛГБТ-сообществоСвердловская областьОбщество
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