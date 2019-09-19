Омбудсмен на Урале осудила дискриминацию студента из-за ЛГБТ-паблика

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 сен – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова назвала недопустимым вмешательство в личную жизнь студентов после публикации в СМИ информации об угрозе отчисления учащегося Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) из-за его подписки в соцсетях на ЛГБТ-сообщество, сообщает пресс-служба омбудсмена.

Ранее местное издание ЕАН сообщило, что студента УрГЭУ хотят отчислить за то, что он в соцсети "ВКонтакте" состоит в сообществе, которое поддерживает ЛГБТ. Ректор вуза Яков Силин пояснил РИА Новости, что проверка страницы молодого человека, о котором написали СМИ, проводилась по просьбе его сверстников и действительно подтвердила размещение ссылки на его личной странице на ЛГБТ-сообщество. Проректор по социальной работе УрГЭУ провел со студентом беседу на тему недопустимости пропаганды нетрадиционных отношений, но речи об отчислении не шло, подчеркнул Силин.

"Если отталкиваться от интерпретации событий средствами массовой информации, то ситуация абсолютно недопустимая. Дискриминация – это не про уральцев… Вмешательство в личную жизнь студента недопустимо", – цитирует пресс-служба слова Мерзляковой.