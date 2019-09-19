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РИА Новости
Тюменская область

Тюменские власти увеличили расходы на реализацию нацпроектов

15:33 19.09.2019
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкГород Тюмень
Город Тюмень
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ТЮМЕНЬ, 19 сен – РИА Новости. Тюменская областная дума приняла в окончательном чтении законопроект о внесении изменений в бюджет Тюменской области на 2019 год: расходы увеличены на 48 миллиардов рублей до 213 миллиардов. Дополнительные средства будут направлены на реализацию нацпроектов, господдержку бизнеса и развитие социальной сферы, сообщил РАИ Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

"В частности, на 822 миллиона рублей увеличены расходы на реализацию программы развития образования. Почти на полтора миллиарда рублей увеличены расходы на здравоохранение. Выделены средства на капремонт и реконструкцию поликлиник и больниц, приобретение современного медицинского оборудования. На 500 миллионов рублей выросли расходы на социальную поддержку жителей региона", – сказал собеседник агентства.

На два миллиарда рублей увеличены расходы на развитие жилищного строительства, в том числе на переселение людей из аварийного жилья и на инженерную подготовку земельных участков, предоставляемых многодетным семьям для возведения индивидуальных жилых домов. На 831 миллион рублей выросли расходы на реализацию программы развития агропромышленного комплекса.
Кроме того, на 25 миллиардов рублей увеличены расходы на программу "Сотрудничество".
"Увеличено финансирование по 25 региональным программам. Все они направлены на улучшение жизни людей. Будет приобретено 64 новых школьных автобуса и 17 автомашин скорой помощи. Полтора миллиарда рублей выделено на переселение людей из ветхого и аварийного жилья, почти миллиард рублей – на ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и инженерных сетей", – сказал губернатор Тюменской области Александр Моор.
Деньги
11:44РИА Новости
На нацпроекты в 2020-2022 годах выделят около семи триллионов рублей
По информации пресс-службы главы региона, доходы областного бюджета в 2019 году должны составить более 201 миллиарда рублей – на 58,6 миллиарда ранее планируемой суммы. Основным источником роста доходов региональной казны остается налог на прибыль.
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Тюменская областьТюменская областьОбщество
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