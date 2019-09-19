Тюменские власти увеличили расходы на реализацию нацпроектов

ТЮМЕНЬ, 19 сен – РИА Новости. Тюменская областная дума приняла в окончательном чтении законопроект о внесении изменений в бюджет Тюменской области на 2019 год: расходы увеличены на 48 миллиардов рублей до 213 миллиардов. Дополнительные средства будут направлены на реализацию нацпроектов, господдержку бизнеса и развитие социальной сферы, сообщил РАИ Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

"В частности, на 822 миллиона рублей увеличены расходы на реализацию программы развития образования. Почти на полтора миллиарда рублей увеличены расходы на здравоохранение. Выделены средства на капремонт и реконструкцию поликлиник и больниц, приобретение современного медицинского оборудования. На 500 миллионов рублей выросли расходы на социальную поддержку жителей региона", – сказал собеседник агентства.

На два миллиарда рублей увеличены расходы на развитие жилищного строительства, в том числе на переселение людей из аварийного жилья и на инженерную подготовку земельных участков, предоставляемых многодетным семьям для возведения индивидуальных жилых домов. На 831 миллион рублей выросли расходы на реализацию программы развития агропромышленного комплекса.

Кроме того, на 25 миллиардов рублей увеличены расходы на программу "Сотрудничество".

"Увеличено финансирование по 25 региональным программам. Все они направлены на улучшение жизни людей. Будет приобретено 64 новых школьных автобуса и 17 автомашин скорой помощи. Полтора миллиарда рублей выделено на переселение людей из ветхого и аварийного жилья, почти миллиард рублей – на ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и инженерных сетей", – сказал губернатор Тюменской области Александр Моор.