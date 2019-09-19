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РИА Новости

Глава МВД Украины намерен взять на поруки угрожавшего взорвать мост в Киеве

15:24 19.09.2019
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CC BY 3.0 / Johnny / Мост МетроМост Метро через Днепр в Киеве
Мост Метро через Днепр в Киеве
CC BY 3.0 / Johnny / Мост Метро
Мост Метро через Днепр в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 19 сен - РИА Новости. Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что обратится в суд с ходатайством о минимальном наказании для мужчины, задержанного за угрозу взрыва моста "Метро" в Киеве и взятии его на поруки.
"Задержанный вчера на мосту в Киеве "минер" экс-старший сержант Алексей Белько совершил глупейшие действия, находясь под действием наркотиков... Правда и это. Но послушав и поняв его историю, хочу сказать - это и наша с вами ответственность тоже. Хочу, чтоб появился шанс у этого человека! Шанс начать заново и "жить нормальной жизнью", как он говорит. Обращусь в суд с ходатайством о минимальном наказании для Белько. О взятии на поруки сержанта", - написал Аваков на своей странице в Facebook в четверг.
Задержание мужчины, угрожавшего взорвать мост в Киеве
14:51РИА Новости
Угрожавшего взорвать мост в Киеве не будут обвинять в подготовке теракта
По его словам, полиция поможет ему пройти курс реабилитации от наркотиков и "обрести себя заново".
"Ходатайство будет подано от меня лично - министра внутренних дел, и командира спецподразделения КОРД, и ребят, проводившего вчерашнее задержание", - добавил Аваков.
Ранее пресс-секретарь полиции Киева Оксана Блыщик сообщила, что мужчина угрожавший взорвать мост через Днепр в Киеве, задержан, при нем взрывчатку не обнаружили. По данным полиции, мужчина сдался сам. Возбуждено уголовное дело по статье "подготовка теракта". Задержанному грозило наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Позднее в полиции Киева заявили, что мужчину не будут обвинять в подготовке теракта, его подозревают в хулиганстве и ложном сообщении о минировании.
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Арсен АваковКиевУкраинаВ мире
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