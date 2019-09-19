Глава МВД Украины намерен взять на поруки угрожавшего взорвать мост в Киеве

КИЕВ, 19 сен - РИА Новости. Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что обратится в суд с ходатайством о минимальном наказании для мужчины, задержанного за угрозу взрыва моста "Метро" в Киеве и взятии его на поруки.
"Задержанный вчера на мосту в Киеве "минер" экс-старший сержант Алексей Белько совершил глупейшие действия, находясь под действием наркотиков... Правда и это. Но послушав и поняв его историю, хочу сказать - это и наша с вами ответственность тоже. Хочу, чтоб появился шанс у этого человека! Шанс начать заново и "жить нормальной жизнью", как он говорит. Обращусь в суд с ходатайством о минимальном наказании для Белько. О взятии на поруки сержанта", - написал Аваков на своей странице в Facebook в четверг.
По его словам, полиция поможет ему пройти курс реабилитации от наркотиков и "обрести себя заново".
"Ходатайство будет подано от меня лично - министра внутренних дел, и командира спецподразделения КОРД, и ребят, проводившего вчерашнее задержание", - добавил Аваков.
Ранее пресс-секретарь полиции Киева Оксана Блыщик сообщила, что мужчина угрожавший взорвать мост через Днепр в Киеве, задержан, при нем взрывчатку не обнаружили. По данным полиции, мужчина сдался сам. Возбуждено уголовное дело по статье "подготовка теракта". Задержанному грозило наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Позднее в полиции Киева заявили, что мужчину не будут обвинять в подготовке теракта, его подозревают в хулиганстве и ложном сообщении о минировании.