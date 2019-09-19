Глава МВД Украины намерен взять на поруки угрожавшего взорвать мост в Киеве

КИЕВ, 19 сен - РИА Новости. Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что обратится в суд с ходатайством о минимальном наказании для мужчины, задержанного за угрозу взрыва моста "Метро" в Киеве и взятии его на поруки.

"Задержанный вчера на мосту в Киеве "минер" экс-старший сержант Алексей Белько совершил глупейшие действия, находясь под действием наркотиков... Правда и это. Но послушав и поняв его историю, хочу сказать - это и наша с вами ответственность тоже. Хочу, чтоб появился шанс у этого человека! Шанс начать заново и "жить нормальной жизнью", как он говорит. Обращусь в суд с ходатайством о минимальном наказании для Белько. О взятии на поруки сержанта", - написал Аваков на своей странице в Facebook в четверг.

По его словам, полиция поможет ему пройти курс реабилитации от наркотиков и "обрести себя заново".

"Ходатайство будет подано от меня лично - министра внутренних дел, и командира спецподразделения КОРД, и ребят, проводившего вчерашнее задержание", - добавил Аваков.