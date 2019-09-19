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РИА Новости
Единый день голосования

Сенатором от Москвы стала Инна Святенко

15:20 19.09.2019
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Депутат Мосгордумы Инна Святенко, которая в предыдущем созыве МГД возглавляла комиссию по безопасности, выбрана новым представителем столичного парламента в Совете Федерации.
В четверг в столичном парламентском центре проходит первое заседание Мосгордумы нового созыва. Сенатор выбирался путем тайного голосования. На этот пост была выдвинута всего одна кандидатура - Святенко.
"Наделить Инну Юрьевну Святенко полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации – представителя от Московской городской думы", - объявила по итогам голосования председатель счетной комиссии Людмила Гусева.
В свою очередь Святенко отметила, что она уже 15 лет является депутатом Мосгордумы, за это время занималась вопросами не только безопасности, но и самых разных сфер, и работа в Совете Федерации даст ей возможность работать на благо москвичей и почерпнуть опыт других субъектов федерации.
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"Я работала в основном в комиссии по безопасности, но, тем не менее, это не мешало мне быть редактором законопроектов, связанных и с бюджетно-финансовой политикой, и с экологической, здравоохранением. И важно то, что необходимо именно москвичам. Считаю, что представительство в Совете Федерации даст возможность нам почерпнуть тоже очень многое для москвичей", - сказала она.
В настоящее время сенатором от столичного парламента является Зинаида Драгункина, она избиралась представителем от Мосгордумы в Совете Федерации с 2005 года. Она была вновь избрана депутатом Думы шестого созыва 14 сентября 2014 года, однако не представила свою кандидатуру для участия в выборах следующего созыва.
Выборы депутатов Московской городской думы седьмого созыва прошли 8 сентября. Cамовыдвиженцы получили 26 мандатов в столичном парламенте, депутаты от КПРФ заняли 13 мест, партии "Справедливая Россия" и "Яблоко" - по три. Во вторник 45 избранных депутатов приняли присягу и вступили в должности.
Спикер заксобрания Забайкалья Степан Жиряков, губернатор Забайкальского края Равиль Гениатулин, полпред президента в СФО Виктор Толоконский, главный федеральный инспектор в Забайкальском крае Баир Жамсуев
09:58Единый день голосования
Баир Жамсуев стал сенатором от губернатора Забайкалья
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Единый день голосованияИнна СвятенкоСовет Федерации РФМосковская городская думаМоскваРоссияПолитика
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