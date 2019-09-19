В Минобороны рассказали о системе ПВО в Саудовской Аравии

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Благодаря США в Саудовской Аравии была развернута мощнейшая система противовоздушной обороны, имеющая сплошное радиолокационное поле, заявил журналистам высокопоставленный источник в Минобороны России.

Ранее госсекретарь Майк Помпео прокомментировал работу саудовских ПВО, в которую входит американская система Patriot, заявив, что все такие системы работают "с переменным успехом".

"Оправдания госсекретаря США о том, что "иногда системы ПВО по всему миру демонстрируют противоречивый результат", можно принять, только если речь шла бы об одном комплексе Patriot, непосредственно прикрывавшем атакованный объект. Но благодаря США на территории Саудовской Аравии, особенно в северной части, в последние годы была развернута мощнейшая система ПВО в регионе, имеющая сплошное радиолокационное поле", - сказал источник в МО РФ.

Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после атаки на ее нефтяные объекты 14 сентября сократила добычу более чем вдвое - на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона. Саудовский министр энергетики 17 сентября объявил, что благодаря использованию резервов поставки нефти уже вернулись на прежний уровень, а утерянная добыча пока восстановлена наполовину.