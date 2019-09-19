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РИА Новости

В Минобороны рассказали о системе ПВО в Саудовской Аравии

14:51 19.09.2019 (обновлено: 15:20 19.09.2019)
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© AP Photo / Al-ArabiyaПожар на нефтеперерабатывающем заводе в Саудовской Аравии
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Саудовской Аравии
© AP Photo / Al-Arabiya
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Саудовской Аравии. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Благодаря США в Саудовской Аравии была развернута мощнейшая система противовоздушной обороны, имеющая сплошное радиолокационное поле, заявил журналистам высокопоставленный источник в Минобороны России.
Ранее госсекретарь Майк Помпео прокомментировал работу саудовских ПВО, в которую входит американская система Patriot, заявив, что все такие системы работают "с переменным успехом".
"Оправдания госсекретаря США о том, что "иногда системы ПВО по всему миру демонстрируют противоречивый результат", можно принять, только если речь шла бы об одном комплексе Patriot, непосредственно прикрывавшем атакованный объект. Но благодаря США на территории Саудовской Аравии, особенно в северной части, в последние годы была развернута мощнейшая система ПВО в регионе, имеющая сплошное радиолокационное поле", - сказал источник в МО РФ.
Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после атаки на ее нефтяные объекты 14 сентября сократила добычу более чем вдвое - на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона. Саудовский министр энергетики 17 сентября объявил, что благодаря использованию резервов поставки нефти уже вернулись на прежний уровень, а утерянная добыча пока восстановлена наполовину.
Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что нефтяные объекты атаковали бойцы их движения с помощью беспилотных летательных аппаратов. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинил в ней Иран. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией также считает, что Тегеран причастен к атакам. Иран отвергает обвинения в свой адрес.
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