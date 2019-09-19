Сенатором от Вологодской области стала мэр Череповца Елена Авдеева

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен – РИА Новости. Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников наделил полномочиями сенатора от региона мэра города Череповца Елену Авдееву, передает корреспондент РИА Новости.
"С 19 сентября я наделяю полномочиями сенатора Елену Осиповну Авдееву. Она много лет работает в Череповце, 10 лет работает в мэрии, внесла огромный вклад в социально-экономическое развитие города", - сказал Кувшинников на заседании правительства области после своей инаугурации.
По его словам, Авдеева "приняла город в непростое время, но сумела успешно стабилизировать работу городских предприятий".
Ранее в тройку кандидатов в сенаторы входили, помимо Авдеевой, действующий член СФ Николай Тихомиров и председатель Общественной палаты региона Ольга Данилова.
Избирательная комиссия Вологодской области 11 сентября утвердила результаты выборов губернатора региона. В них приняли участие 379 037 жителей региона, что составляет 40,52 % от зарегистрированного числа избирателей. С результатом 60,79% победу одержал Олег Кувшинников, который заручился поддержкой 230 316 избирателей.