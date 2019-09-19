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РИА Новости
Единый день голосования

Сенатором от Вологодской области стала мэр Череповца Елена Авдеева

14:47 19.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкСенаторы на заседании Совета Федерации РФ
Сенаторы на заседании Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Сенаторы на заседании Совета Федерации РФ. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен – РИА Новости. Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников наделил полномочиями сенатора от региона мэра города Череповца Елену Авдееву, передает корреспондент РИА Новости.
"С 19 сентября я наделяю полномочиями сенатора Елену Осиповну Авдееву. Она много лет работает в Череповце, 10 лет работает в мэрии, внесла огромный вклад в социально-экономическое развитие города", - сказал Кувшинников на заседании правительства области после своей инаугурации.
По его словам, Авдеева "приняла город в непростое время, но сумела успешно стабилизировать работу городских предприятий".
Ранее в тройку кандидатов в сенаторы входили, помимо Авдеевой, действующий член СФ Николай Тихомиров и председатель Общественной палаты региона Ольга Данилова.
Спикер заксобрания Забайкалья Степан Жиряков, губернатор Забайкальского края Равиль Гениатулин, полпред президента в СФО Виктор Толоконский, главный федеральный инспектор в Забайкальском крае Баир Жамсуев
09:58Единый день голосования
Баир Жамсуев стал сенатором от губернатора Забайкалья
Избирательная комиссия Вологодской области 11 сентября утвердила результаты выборов губернатора региона. В них приняли участие 379 037 жителей региона, что составляет 40,52 % от зарегистрированного числа избирателей. С результатом 60,79% победу одержал Олег Кувшинников, который заручился поддержкой 230 316 избирателей.
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Единый день голосованияЕлена АвдееваСовет Федерации РФЧереповецВологодская областьПолитика
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