Сенатором от Вологодской области стала мэр Череповца Елена Авдеева

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен – РИА Новости. Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников наделил полномочиями сенатора от региона мэра города Череповца Елену Авдееву, передает корреспондент РИА Новости.

"С 19 сентября я наделяю полномочиями сенатора Елену Осиповну Авдееву. Она много лет работает в Череповце, 10 лет работает в мэрии, внесла огромный вклад в социально-экономическое развитие города", - сказал Кувшинников на заседании правительства области после своей инаугурации.

По его словам, Авдеева "приняла город в непростое время, но сумела успешно стабилизировать работу городских предприятий".

Ранее в тройку кандидатов в сенаторы входили, помимо Авдеевой, действующий член СФ Николай Тихомиров и председатель Общественной палаты региона Ольга Данилова.