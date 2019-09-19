Власти посоветовали москвичам пересесть на метро из-за ночных заморозков

"Если вам сегодня ночью или завтра ранним утром нужно куда-то на машине, будьте втройне аккуратны. МЧС прогнозирует заморозки в воздухе от -1 до -3 °C. На дорогах может быть скользко и опасно. По возможности - выбирайте метро", - говорится в сообщении.