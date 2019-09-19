Власти посоветовали москвичам пересесть на метро из-за ночных заморозков

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Автомобилистам в Москве советуют по возможности отказаться от поездок на машине и передвигаться на метро вечером в четверг и рано утром в пятницу из-за заморозков, сообщает пресс-служба столичного Центра организации дорожного движения.
Гидрометцентр ранее объявил "оранжевый" уровень погодной опасности в Москве и области в ночь на пятницу из-за заморозков. Период предупреждения с 1.00 20 сентября до 7.00 20 сентября.
"Если вам сегодня ночью или завтра ранним утром нужно куда-то на машине, будьте втройне аккуратны. МЧС прогнозирует заморозки в воздухе от -1 до -3 °C. На дорогах может быть скользко и опасно. По возможности - выбирайте метро", - говорится в сообщении.