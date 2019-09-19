На Украине с 1 октября изымут из оборота мелкие монеты

С ошибочкой вышло. США выпустили монету в честь "победы без СССР" Юбилейной монете, выпущенной в США к 75-летию окончания Второй мировой, явно чего-то не хватает. Но не успеет любопытный гражданин задаться вопросом, а где же русский флаг, как ему тут же – второе событие. И все сразу оказывается на своих местах.