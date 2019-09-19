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РИА Новости

На Украине с 1 октября изымут из оборота мелкие монеты

14:02 19.09.2019
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© РИА Новости / Александр Демьянчук / Перейти в фотобанкОдна гривна
Одна гривна
© РИА Новости / Александр Демьянчук
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Одна гривна. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Монеты номиналом одна, две и пять копеек перестанут быть платежным средством на Украине и будут изъяты из обращения с 1 октября, сообщает в четверг пресс-служба Национального банка страны.
"Монеты одна, две и пять копеек перестанут быть платежным средством в Украине и будут изъяты из наличного обращения с 01 октября 2019 года. Также из обращения постепенно будет выводиться монета номиналом 25 копеек, которая пока останется платежным средством. Но те монеты номиналом 25 копеек, что будут попадать в банки, возвращаться обратно в оборот не будут и постепенно их будет становиться все меньше", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства на странице в Facebook.
По информации Нацбанка, обменять монеты мелких номиналов граждане смогут без ограничений и бесплатно на монеты и банкноты других номиналов в суммах, кратных 10 копейкам, в течение следующих трех лет. До 30 сентября 2020 года включительно монеты можно будет сдать во всех отделениях украинских банков, а в дальнейшем, до 30 сентября 2022 года включительно, они будут приниматься в Нацбанком, Ощадбанком, Приватбанком и Райффайзен Банком Аваль.
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