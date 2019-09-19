Депутат "Оппозиционной платформы" призвал распустить Раду из-за ненужности

МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович считает, что в парламенте Украины девятого созыва происходит катастрофа, и призвал распустить его из-за "ненужности".
"Эта Рада не принимает законы, которые облегчили бы жизнь украинцев. Сегодня я вижу следующее: первое – вопиющую безграмотность; второе – надругательство над законами. Ребята, так вы скажите честно, чего хотите? Распустите и этот парламент – ведь он не нужен, он ничего не дает людям, которые поверили их обещаниям", – заявил в четверг Рабинович в кулуарах Верховной рады. Трансляцию вел телеканал "112 Украина".
По его словам, несмотря на обновление власти, она идет путем своих предшественников – думает не о людях.
"В Верховной раде Украины уже девятого созыва происходит катастрофа. Я хочу, чтобы украинцы протерли глаза и увидели, какие законы принимает уже этот парламент. Сегодня в Минске в буквальном смысле сорван мир – ни слова об этом, ни единой законодательной инициативы, которая бы могла разобраться, почему так произошло, зато разбираемся с "полупроводниками". Внесли законопроект о переизбрании главы Киевской городской государственной администрации. Но и тут не соблюдена процедура, документ внесен незаконно", - отметил политик.
Депутат напомнил, что спикер парламента Дмитрий Разумков лично обещал вносить на рассмотрение в Раду законопроекты оппозиции, однако ни один из них так и не был внесен. "Для чего я здесь сижу, для чего эту орду оппозиционных депутатов кормит народ, если я все равно ничего не могу сделать – ни один наш законопроект не вносится в зал", - добавил он.