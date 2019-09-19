Вице-спикерами Мосгордумы стали Орлов и Губенко

В четверг в столичном парламентском центре проходит первое заседание Мосгордумы нового созыва. Одним из главных вопросов повестки стало избрание нового спикера столичного парламента и его заместителей. Председателем Мосгордумы вновь был избран Алексей Шапошников, который занимал этот пост в прошлом созыве. На должности вице-спикеров были выдвинуты член партии "Единая Россия" Степан Орлов и член партии КПРФ Николай Губенко, который уже занимал эту должность в предыдущем созыве МГД.