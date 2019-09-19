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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Вице-спикерами Мосгордумы стали Орлов и Губенко

13:41 19.09.2019 (обновлено: 13:53 19.09.2019)
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© АГН "Москва" / Сергей КиселевПервое заседание депутатов Мосгордумы седьмого созыва
Первое заседание депутатов Мосгордумы седьмого созыва
© АГН "Москва" / Сергей Киселев
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Заместителями председателя Мосгордумы седьмого созыва стали депутаты Степан Орлов и Николай Губенко, передает корреспондент РИА Новости.
В четверг в столичном парламентском центре проходит первое заседание Мосгордумы нового созыва. Одним из главных вопросов повестки стало избрание нового спикера столичного парламента и его заместителей. Председателем Мосгордумы вновь был избран Алексей Шапошников, который занимал этот пост в прошлом созыве. На должности вице-спикеров были выдвинуты член партии "Единая Россия" Степан Орлов и член партии КПРФ Николай Губенко, который уже занимал эту должность в предыдущем созыве МГД.
"Избрать заместителями председателя Московской городской думы депутатов Московской городской думы: Степана Владимировича Орлова, избирательный округ №27, Николая Николаевича Губенко, избирательный округ №37", - объявила председатель счетной комиссии Людмила Гусева.
Выборы депутатов Московской городской думы седьмого созыва прошли 8 сентября. Cамовыдвиженцы получили 26 мандатов в столичном парламенте, депутаты от КПРФ заняли 13 мест, партии "Справедливая Россия" и "Яблоко" - по три. Во вторник 45 избранных депутатов приняли присягу и вступили в должности.
Комплекс зданий Московского городского парламентско-общественного центра
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Выборы в МосгордумуСтепан ОрловКПРФЕдиная РоссияМосковская городская думаНиколай ГубенкоМоскваПолитика
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