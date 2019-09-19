Кондитерская фабрика стала резидентом ТОСЭР "Пикалево"

"К 2020 году предприятие планирует выпускать около 900 тонн кондитерских изделий ежегодно. Ожидаемый объем инвестиций составит 80 миллионов рублей, а на производстве будут созданы более 40 рабочих мест. В статусе резидента ТОСЭР инвестор получит существенные льготы и преференции. В частности, в первые пять лет он будет освобожден от уплаты налога на имущество, а в последующие пять лет этот налог будет снижен до 1,1%", - пояснил представитель пресс-службы.