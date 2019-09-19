Кондитерская фабрика стала резидентом ТОСЭР "Пикалево"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен - РИА Новости. Одно из крупнейших кондитерских предприятий ООО "Ф. Скрупской" стало резидентом территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) "Пикалево", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
Он напомнил, что ТОСЭР "Пикалево" создана в марте 2018 года. Ее основная цель – содействие развитию моногорода Пикалево путем привлечения инвестиций и создания новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующих предприятий, а также уход от монозависимости.
"К 2020 году предприятие планирует выпускать около 900 тонн кондитерских изделий ежегодно. Ожидаемый объем инвестиций составит 80 миллионов рублей, а на производстве будут созданы более 40 рабочих мест. В статусе резидента ТОСЭР инвестор получит существенные льготы и преференции. В частности, в первые пять лет он будет освобожден от уплаты налога на имущество, а в последующие пять лет этот налог будет снижен до 1,1%", - пояснил представитель пресс-службы.
Он уточнил, что кондитерской фабрике на первые пять лет отменен налог на прибыль в части уплаты в федеральный бюджет, в региональной части – на этот же срок он составит всего 5%, а последующие пять лет – 10%. Также на десятилетний период отменен земельный налог, а для инвестора снижены взносы во внебюджетные фонды с 30% до 7,9%.
"В число резидентов ТОСЭР также включена копания "ПИТЭК", которая реализует инвестиционный проект по производству термообработанной и пропитанной древесины по новейшей российской технологии. На рассмотрении находятся еще несколько заявок от потенциальных инвесторов Пикалево", - сказал собеседник агентства.