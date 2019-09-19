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РИА Новости

Иран потребовал доказательств своей причастности к атаке на саудовские НПЗ

13:37 19.09.2019 (обновлено: 15:19 19.09.2019)
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© REUTERS / Пожар на нефтеперерабатывающем заводе Aramco в Саудовской Аравии. 14 сентября 2019
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе Aramco в Саудовской Аравии. 14 сентября 2019
© REUTERS /
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе Aramco в Саудовской Аравии. 14 сентября 2019. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 19 сен – РИА Новости. Министерство иностранных дел Ирана потребовало представить доказательства и свидетельства того, что Тегеран стоит за атаками на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.
"Что касается нападения на нефтяные объекты Aramco, если у них есть задокументированные свидетельства причастности Ирана к нему, пусть их представят", - сказал официальный представитель ведомства Аббас Мусави в интервью телеканалу Al Alam.
"Арабы говорят: "тот, кто претендует на что-то, должен привести доказательство". Говоря о нападении на объекты Aramco, то если у них есть задокументированные свидетельства причастности Ирана к этому, пусть их представят", - сказал официальный представитель ведомства Аббас Мусави в интервью телеканалу Al Alam.
По словам Мусави, Иран неоднократно заявлял о том, что региональная напряженность – не в интересах Тегерана, и, несмотря на противоречия с рядом региональных государств, Иран не видит причин, чтобы "предпринимать меры" против своих соседей.
Представитель МИД Ирана указал, что одной из причин обвинений в адрес его страны является то, что йеменцы смогли достичь таких возможностей и защитить себя.
Тегеран удивлен обвинениями в свой адрес, поскольку йеменцы сами заявили о том, что провели эту операцию, добавил Мусави, отметив, что Иран сам в состоянии взять ответственность за какое-либо совершенное им дело.
Посол Ирака в России Хайдар Мансур Хади
12:12РИА Новости
Посол Ирака опроверг причастность страны к атаке на саудовские НПЗ
Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после атаки на ее нефтяные объекты 14 сентября сократила добычу более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона. Саудовский министр энергетики 17 сентября объявил, что благодаря использованию резервов поставки нефти уже вернулись на прежний уровень, а утерянная добыча пока восстановлена наполовину.
Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что объекты атаковали бойцы их движения с помощью беспилотных летательных аппаратов. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинил в ней Иран. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией также считает, что Тегеран причастен к атакам.
Иран отвергает обвинения в свой адрес.
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Атака на НПЗ в Саудовской АравииСаудовская АравияИранВ мире
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