Иран потребовал доказательств своей причастности к атаке на саудовские НПЗ

ТЕГЕРАН, 19 сен – РИА Новости. Министерство иностранных дел Ирана потребовало представить доказательства и свидетельства того, что Тегеран стоит за атаками на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.

"Что касается нападения на нефтяные объекты Aramco, если у них есть задокументированные свидетельства причастности Ирана к нему, пусть их представят", - сказал официальный представитель ведомства Аббас Мусави в интервью телеканалу Al Alam.

"Арабы говорят: "тот, кто претендует на что-то, должен привести доказательство". Говоря о нападении на объекты Aramco, то если у них есть задокументированные свидетельства причастности Ирана к этому, пусть их представят", - сказал официальный представитель ведомства Аббас Мусави в интервью телеканалу Al Alam.

По словам Мусави, Иран неоднократно заявлял о том, что региональная напряженность – не в интересах Тегерана, и, несмотря на противоречия с рядом региональных государств, Иран не видит причин, чтобы "предпринимать меры" против своих соседей.

Представитель МИД Ирана указал, что одной из причин обвинений в адрес его страны является то, что йеменцы смогли достичь таких возможностей и защитить себя.

Тегеран удивлен обвинениями в свой адрес, поскольку йеменцы сами заявили о том, что провели эту операцию, добавил Мусави, отметив, что Иран сам в состоянии взять ответственность за какое-либо совершенное им дело.

Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после атаки на ее нефтяные объекты 14 сентября сократила добычу более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона. Саудовский министр энергетики 17 сентября объявил, что благодаря использованию резервов поставки нефти уже вернулись на прежний уровень, а утерянная добыча пока восстановлена наполовину.

Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что объекты атаковали бойцы их движения с помощью беспилотных летательных аппаратов. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинил в ней Иран. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией также считает, что Тегеран причастен к атакам.