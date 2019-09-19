В Башкирии более 36 тысяч человек остались без электричества из-за непогоды

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Около 36,6 тысячи человек остались без электроснабжения в Башкирии из-за неблагоприятных погодных условий, сообщается на сайте Минэнерго России.
Сообщается, что 19 сентября с 4.49 мск по настоящее время из-за сильного ветра происходят отключения в электрических сетях и массовые аварийные отключения в распределительных сетях ("Башкирэнерго" - региональная распределительная электросетевая компания).
"Без электроснабжения остаются бытовые потребители 158 населенных пунктов (около 36,6 тысячи человек). Мощность отключенных потребителей - 14,16 МВт", - указывается в сообщении.
ООО "Башкирэнерго" - дочернее общество АО "БЭСК", создано в 2005 году. Оказывает услуги по передаче электрической энергии с использованием магистральных линий электропередачи напряжением 110 кВ и ниже, выполняет работы по присоединению к электрическим сетям, по сбору и обработке технологической информации, включая данные измерений и учета.