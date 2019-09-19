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РИА Новости

Глава МИД Ирана прокомментировал слова Помпео об атаке на саудовские НПЗ

13:28 19.09.2019 (обновлено: 15:19 19.09.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
© РИА Новости / Илья Питалев
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Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 19 сен - РИА Новости. Президента США Дональда Трампа пытаются склонить к войне на Ближнем Востоке, заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.
Так глава МИД Ирана отреагировал на слова госсекретаря США Майка Помпео, переданные западными СМИ, о том, что атака на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, в которой Вашингтон подозревает Тегеран, является "актом войны".
"Акт войны" или агитация за войну? Остатки "Группы Б" пытаются обманом втянуть Трампа в войну. Ради их собственного же блага, им стоит молиться за то, чтобы они не получили то, к чему стремятся", - написал Зариф в Twitter.
"Группой Б" Зариф называет "объединение" ряда политиков, таких как бывшего советника США Джона Болтона по нацбезопасности, премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана и наследного принца ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна.
Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после атаки на ее нефтяные объекты 14 сентября сократила добычу более чем вдвое - на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона. Саудовский министр энергетики 17 сентября объявил, что благодаря использованию резервов поставки нефти уже вернулись на прежний уровень, а утерянная добыча пока восстановлена наполовину.
Антиамериканский рисунок в Тегеране
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Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что нефтяные объекты атаковали бойцы их движения с помощью беспилотных летательных аппаратов. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинил в ней Иран. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией также считает, что Тегеран причастен к атакам.
Иран отвергает обвинения в свой адрес.
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Атака на НПЗ в Саудовской АравииМохаммад Джавад ЗарифДональд ТрампМИД ИранаБиньямин НетаньяхуСаудовская АравияСШАВ мире
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