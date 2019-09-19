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РИА Новости

Казахстан и Россия обсуждают возможность свободного въезда в город Байконур

13:18 19.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкЗапуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-14" со стартовой площадки космодрома Байконур
Запуск ракеты-носителя Союз-2.1а с пилотируемым кораблем Союз МС-14 со стартовой площадки космодрома Байконур
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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НУР-СУЛТАН, 19 сен - РИА Новости. Казахстан обсуждает с российской стороной вопрос снятия ограничений на свободный доступ в город Байконур, сообщили РИА Новости в управлении индустриально-инновационного развития акимата (администрации) Кызылординской области.
В ноябре 2018 года тогда еще министр культуры и спорта Казахстана Арыстанбек Мухамедиулы, выступая на форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и РФ, предложил решить вопросы, которые ограничивают доступ туристов на Байконур. Он заявил, что во всем мире посещение закрытых космических стартовых площадок вызывает колоссальный интерес. По его словам, существуют правовые барьеры и несогласованность в действиях военных ведомств, "что серьезно ограничивает доступ туристов на Байконур".
"Необходимо отметить, что ограничение на свободный въезд в город было связано с тем, что ранее на комплексе "Байконур" реализовались военно-космические программы СССР, а затем РФ. На сегодня военно-космические программы России перенесены на космодром "Плесецк", а космодром "Байконур" используется только для мирных целей. В связи с этим, с российской стороной обсуждаются вопросы о снятии ограничений на свободный доступ в город Байконыр (Байконур)", - сообщили в ведомстве.
В управлении отметили, что "существующий особый режим функционирования города, предусматривающий ограничения на въезд, являются существенными препятствиями для развития бизнеса".
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Байконур (космодром)Плесецк (космодром)РоссияКазахстан
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