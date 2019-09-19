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РИА Новости

Ректор МГУ не поддержал обязательный ЕГЭ по иностранному языку

13:07 19.09.2019 (обновлено: 15:19 19.09.2019)
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© РИА Новости / Нина ЗотинаВиктор Садовничий
Виктор Садовничий
© РИА Новости / Нина Зотина
Виктор Садовничий. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий не поддерживает введение обязательного Единого государственного экзамена по иностранному языку, считает, что в этом вопросе необходим эксперимент.
Ранее межрегиональное общественное движение "Национальный родительский комитет по поддержке семьи и развитию социальных инициатив" обратилось в Минпросвещения с просьбой не вводить обязательные ЕГЭ и ОГЭ по иностранному языку.
Диск с заданиями единого государственного экзамена
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"Я как-то не очень поддерживаю такие тотальные решения как ЕГЭ. Может быть, надо немножко экспериментировать там, где надо. Я бы еще поизучал этот вопрос", - сказал Садовничий журналистам.
По его мнению, большинство школьников достаточно владеют, например, английским языком, чтобы "прилететь на экскурсию в Швейцарию или Италию и пообщаться".
"Конечно, язык - это богатство, но надо подумать, может, ввести географию больше, другие предметы как обязательные, физику", - добавил Садовничий.
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