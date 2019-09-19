Ректор МГУ не поддержал обязательный ЕГЭ по иностранному языку

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий не поддерживает введение обязательного Единого государственного экзамена по иностранному языку, считает, что в этом вопросе необходим эксперимент.

Ранее межрегиональное общественное движение "Национальный родительский комитет по поддержке семьи и развитию социальных инициатив" обратилось в Минпросвещения с просьбой не вводить обязательные ЕГЭ и ОГЭ по иностранному языку.

"Я как-то не очень поддерживаю такие тотальные решения как ЕГЭ. Может быть, надо немножко экспериментировать там, где надо. Я бы еще поизучал этот вопрос", - сказал Садовничий журналистам.

По его мнению, большинство школьников достаточно владеют, например, английским языком, чтобы "прилететь на экскурсию в Швейцарию или Италию и пообщаться".