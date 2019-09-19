Астраханский губернатор уволил девять чиновников

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 сен - РИА Новости. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин уволил девять сотрудников регионального правительства и администрации, в том числе двух чиновников, в отношении которых расследуются уголовные дела, сообщает администрация губернатора области.

Бабушкин был назначен врио губернатора Астраханской области в июне. В единый день голосования, 8 сентября, он победил на выборах главы региона, набрав более 75% голосов избирателей, 17 сентября Бабушкин вступил в должность губернатора региона.

"Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин подписал распоряжения, в соответствии с которыми освобождены от замещаемых должностей ряд членов правительства региона и сотрудники администрации губернатора", - говорится в сообщении.

В частности, уволены и.о. министра культуры и туризма Астраханской области Галина Зотеева, и.о зампредседателя правительства области - руководителя представительства губернатора области при правительстве РФ Юрий Чаплин, и.о зампредседателя правительства области - министра финансов региона Виталий Шведов, и.о. министра строительства и ЖКХ области Олег Гужвинский.

Также освобождены от должностей и.о руководителя службы жилнадзора области — главный государственный жилищный инспектор региона Борис Харах, и.о начальника управления документационного обеспечения администрации губернатора области Павел Смолко, и.о. начальника управления по работе с обращениями граждан администрации губернатора области Анна Дорофеева, и.о. начальника управления пресс-службы и информации администрации губернатора области Светлана Мельникова, и.о. начальника организационно-контрольного управления администрации губернатора области Алексей Царик.