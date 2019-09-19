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РИА Новости
Ленинградская область

Полигон ТКО в Кингисеппе реконструируют

12:51 19.09.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСпрессованные в куб жестяные банки на предприятии по глубокой переработке твердых коммунальных отходов
Спрессованные в куб жестяные банки на предприятии по глубокой переработке твердых коммунальных отходов
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен - РИА Новости. Полигон твердых коммунальных отходов (ТКО) в Кингисеппе будет реконструирован, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
По его словам, полигон был введен в эксплуатацию в 2007 году в промышленной зоне "Фосфорит" в 8 километрах от города Кингисепп. Спустя 11 лет региональные власти приняли решение закрыть полигона для приема ТКО.

"По результатам общественных слушаний в июле 2019 года принято решение о реконструкции полигона. В соответствии с целями национального проекта "Экология" к 2024 году в Ленинградской области должно обрабатываться не менее 40% твердых коммунальных отходов. Достижение этих показателей невозможно без создания принципиально новых и высокотехнологичных объектов. Планируется, что комплекс в Кингисеппе будет включать мусоросортировочную линию для извлечения полезных фракций и технологию биокомпостирования", - сказал собеседник агентства.

Также он отметил, что в настоящий момент на объекте проводятся мероприятия в целях обеспечения экологической и противопожарной безопасности.
"Одновременно полигон проходит государственную экологическую экспертизу. После получения всех согласований на объекте начнутся работы по реконструкции. По инициативе управляющей компании по обращению с отходами в Ленинградской области накануне для жителей Кингисеппа была организована экскурсия на объект. Каждый желающий мог лично проверить ход работ по реконструкции", - сказал собеседник агентства.
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Кроме того, он пояснил, что проект строительства нового технологического комплекса будет реализован только после проведения общественных слушаний и получения всех необходимых разрешительных документов и экспертиз.
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Ленинградская областьЛенинградская областьКингисеппОбщество
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