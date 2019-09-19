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РИА Новости

Прокуратура взяла на контроль дело о перестрелке полицейских в Москве

12:46 19.09.2019
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© Фото : группа Рязанский Проспект (Рязанка)Перестрелка у метро Рязанский проспект
Перестрелка у метро Рязанский проспект
© Фото : группа Рязанский Проспект (Рязанка)
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Московские прокуроры проконтролируют ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту перестрелки между полицейскими в Москве, сообщили в четверг РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Решения о возбуждения уголовного дела по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов) и задержании подозреваемого признано прокуратурой города законным и обоснованным", - сообщили в прокуратуре, добавив, что прокурор Москвы Денис Попов поставил результаты расследования на особый контроль.
По данным прокуратуры, в среду в вестибюле станции метро "Рязанский проспект" во время проведения сотрудниками отдела собственной безопасности оперативных мероприятий по задержанию сотрудника полиции метрополитена последний выстрелил из табельного оружия в сотрудников собственной безопасности. В результате чего один из них погиб, второй доставлен в больницу.
Подозреваемый в убийстве, старший прапорщик полиции, задержан. Следственный комитет по этому факту расследует уголовное дело.
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Вчера, 19:47РИА Новости
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