Глава избиркома Саратовской области ушел в отставку

"Он (Писарюк) ушел в отставку по собственному желанию. Сегодня на заседании избирательная комиссия его заявление рассмотрела и приняла его отставку. Временно исполняющим обязанности (главы избиркома) в соответствии с законом назначен заместитель председателя комиссии Юрий Владимирович Брызгалин", - сказала собеседница агентства.

Писарюк возглавлял избирком области с ноября 2017 года вместо Павла Точилкина, который ушел в отставку по собственному желанию на фоне претензий к работе избиркома после выборов губернатора и депутатов облдумы в сентябре 2017 года. Тогда председатель ЦИК России Элла Памфилова заявляла, что по итогам выборов поступило порядка 80 обращений по Саратовской области. После выборов в связи с выявленными недочетами в отставку были отправлены все главы территориальных избиркомов Саратова, ряд глав ТИКов области, а также председатели 148 участковых избирательных комиссий области.