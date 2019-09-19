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РИА Новости

Глава избиркома Саратовской области ушел в отставку

12:36 19.09.2019
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© РИА Новости / Андрей Васильев / Перейти в фотобанкВид на город Саратов
Вид на город Саратов
© РИА Новости / Андрей Васильев
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Вид на город Саратов. Архивное фото
САРАТОВ, 19 сен - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Председатель избирательной комиссии Саратовской области Владимир Писарюк в четверг ушел в отставку по собственному желанию, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы избиркома Татьяна Комольцева.
"Он (Писарюк) ушел в отставку по собственному желанию. Сегодня на заседании избирательная комиссия его заявление рассмотрела и приняла его отставку. Временно исполняющим обязанности (главы избиркома) в соответствии с законом назначен заместитель председателя комиссии Юрий Владимирович Брызгалин", - сказала собеседница агентства.
Писарюк возглавлял избирком области с ноября 2017 года вместо Павла Точилкина, который ушел в отставку по собственному желанию на фоне претензий к работе избиркома после выборов губернатора и депутатов облдумы в сентябре 2017 года. Тогда председатель ЦИК России Элла Памфилова заявляла, что по итогам выборов поступило порядка 80 обращений по Саратовской области. После выборов в связи с выявленными недочетами в отставку были отправлены все главы территориальных избиркомов Саратова, ряд глав ТИКов области, а также председатели 148 участковых избирательных комиссий области.
Валерий Радаев
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Элла ПамфиловаЦИК РФСаратовская областьСаратовПолитика
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