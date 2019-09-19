Хабаровский губернатор посетит районы, где проходит волна паводка

ХАБАРОВСК, 19 сен - РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал после поручения президента Владимира Путина в ближайшее время планирует посетить Верхнебуреинский и Ульчский районы, где проходит гребень амурского паводка.
Путин во вторник на совещании в кризисном центре МЧС поручил главам регионов лично посетить пострадавшие от паводков регионы и оказать помощь быстро и эффективно с учетом наступающих холодов.
"Посетил все подтопленные районы, в Комсомольске и Комсомольском районе был четыре раза, ездил по деревням. Сейчас в планах посещение Верхнебуреинского района и Ульчского района", - сказал Фургал журналистам.
По информации ГУМЧС, в селах Ульчского района на берегах Амура уровни воды превышают отметки "опасное явление". Так, у районного центра села Богородское уровень составляет 586 сантиметров, при опасном значении 500 сантиметров. У большинства сел уже отмечается снижение воды. У Богородского за сутки вода упала на 9 сантиметров, у Циммермановки и Мариинского на 1 сантиметр. Уровень растет только у села Тахта – за сутки вода поднялась на 5 сантиметров – до 600 сантиметров, что на полметра выше отметки опасного явления. При неблагоприятном сценарии уровень воды может достичь 630 сантиметров.
Последним встретит амурский паводок Николаевский район, где отмечается подъем воды.
Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае из-за паводка объявлен режим ЧС. На сегодняшний день остаются подтопленными 592 жилых дома, в которых проживает 1,8 тысячи человек, более 1,7 тысячи приусадебных участков, одна школа, 2,1 тысячи дач, 122 участка дорог. В трех пунктах временного размещения находятся 36 человек.