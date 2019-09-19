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РИА Новости

Хабаровский губернатор посетит районы, где проходит волна паводка

12:30 19.09.2019
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© Фото : ГУ МЧС России по Хабаровскому краюПаводок в Хабаровском крае
Паводок в Хабаровском крае
© Фото : ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
Паводок в Хабаровском крае. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 19 сен - РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал после поручения президента Владимира Путина в ближайшее время планирует посетить Верхнебуреинский и Ульчский районы, где проходит гребень амурского паводка.
Путин во вторник на совещании в кризисном центре МЧС поручил главам регионов лично посетить пострадавшие от паводков регионы и оказать помощь быстро и эффективно с учетом наступающих холодов.
"Посетил все подтопленные районы, в Комсомольске и Комсомольском районе был четыре раза, ездил по деревням. Сейчас в планах посещение Верхнебуреинского района и Ульчского района", - сказал Фургал журналистам.
По информации ГУМЧС, в селах Ульчского района на берегах Амура уровни воды превышают отметки "опасное явление". Так, у районного центра села Богородское уровень составляет 586 сантиметров, при опасном значении 500 сантиметров. У большинства сел уже отмечается снижение воды. У Богородского за сутки вода упала на 9 сантиметров, у Циммермановки и Мариинского на 1 сантиметр. Уровень растет только у села Тахта – за сутки вода поднялась на 5 сантиметров – до 600 сантиметров, что на полметра выше отметки опасного явления. При неблагоприятном сценарии уровень воды может достичь 630 сантиметров.
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Последним встретит амурский паводок Николаевский район, где отмечается подъем воды.
Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае из-за паводка объявлен режим ЧС. На сегодняшний день остаются подтопленными 592 жилых дома, в которых проживает 1,8 тысячи человек, более 1,7 тысячи приусадебных участков, одна школа, 2,1 тысячи дач, 122 участка дорог. В трех пунктах временного размещения находятся 36 человек.
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