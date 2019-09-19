Хабаровский губернатор посетит районы, где проходит волна паводка

ХАБАРОВСК, 19 сен - РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал после поручения президента Владимира Путина в ближайшее время планирует посетить Верхнебуреинский и Ульчский районы, где проходит гребень амурского паводка.

Путин во вторник на совещании в кризисном центре МЧС поручил главам регионов лично посетить пострадавшие от паводков регионы и оказать помощь быстро и эффективно с учетом наступающих холодов.

"Посетил все подтопленные районы, в Комсомольске и Комсомольском районе был четыре раза, ездил по деревням. Сейчас в планах посещение Верхнебуреинского района и Ульчского района", - сказал Фургал журналистам.

По информации ГУМЧС, в селах Ульчского района на берегах Амура уровни воды превышают отметки "опасное явление". Так, у районного центра села Богородское уровень составляет 586 сантиметров, при опасном значении 500 сантиметров. У большинства сел уже отмечается снижение воды. У Богородского за сутки вода упала на 9 сантиметров, у Циммермановки и Мариинского на 1 сантиметр. Уровень растет только у села Тахта – за сутки вода поднялась на 5 сантиметров – до 600 сантиметров, что на полметра выше отметки опасного явления. При неблагоприятном сценарии уровень воды может достичь 630 сантиметров.

Последним встретит амурский паводок Николаевский район, где отмечается подъем воды.