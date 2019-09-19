Клинцевич оценил заявление о потере превосходства НАТО над Россией

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Американский генерал Джозеф Данфорд, заявляя о подорванном превосходстве НАТО над Россией, лукавит, силы и средства РФ и североатлантического альянса несопоставимы, заявил РИА Новости член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд заявил, что превосходство НАТО над Россией в последние годы подорвано, сообщило министерство обороны США.

"Здесь однозначное, неприкрытое лукавство. Если говорить о сопоставлении сил и средств, то возможности нашей страны и НАТО несопоставимы. У России нет ни ресурсов, ни сил, ни средств устанавливать контроль над другими территориями", - заявил Клинцевич.

Единственное, в чем может быть прав Данфорд, считает российский сенатор, так это в том, что Россия с точки зрения технического преимущества своих вооружений уравняла свои возможности с НАТО и обеспечила свою безопасность.