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РИА Новости

Клинцевич оценил заявление о потере превосходства НАТО над Россией

12:23 19.09.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Американский генерал Джозеф Данфорд, заявляя о подорванном превосходстве НАТО над Россией, лукавит, силы и средства РФ и североатлантического альянса несопоставимы, заявил РИА Новости член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
Председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд заявил, что превосходство НАТО над Россией в последние годы подорвано, сообщило министерство обороны США.
"Здесь однозначное, неприкрытое лукавство. Если говорить о сопоставлении сил и средств, то возможности нашей страны и НАТО несопоставимы. У России нет ни ресурсов, ни сил, ни средств устанавливать контроль над другими территориями", - заявил Клинцевич.
Единственное, в чем может быть прав Данфорд, считает российский сенатор, так это в том, что Россия с точки зрения технического преимущества своих вооружений уравняла свои возможности с НАТО и обеспечила свою безопасность.
"За последние 10-15 лет в российских вооруженных силах произошли колоссальные изменения с точки зрения их реконструкции, перевооружения и формирования социальной базы, а также появления прорывных технических возможностей, это действительно так", - сказал он.
Генерал Джозеф Данфорд
11:18РИА Новости
Политолог оценил заявление о потере превосходства НАТО над Россией
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Джозеф ДанфордМинистерство обороны СШАСовет Федерации РФНАТОФранц КлинцевичРоссияСШАВ мире
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