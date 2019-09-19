В Москве в ночь на пятницу объявили "оранжевый" уровень погодной опасности

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Гидрометцентр объявил "оранжевый" уровень погодной опасности в Москве и области в ночь на пятницу из-за заморозков, следует из данных прогностической карты, размещенной на сайте Гидрометцентра.
"Период предупреждения с 01.00 20 сентября до 07.00 20 сентября, местами заморозки", - говорится в сообщении.
В пятницу синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, временами небольшие осадки, а также ветер 5-10 метров в секунду. Температура воздуха в Москве и области не поднимется выше 11-12 градусов.