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РИА Новости

В Москве в ночь на пятницу объявили "оранжевый" уровень погодной опасности

12:23 19.09.2019 (обновлено: 12:24 19.09.2019)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПогода в Москве
Погода в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Погода в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Гидрометцентр объявил "оранжевый" уровень погодной опасности в Москве и области в ночь на пятницу из-за заморозков, следует из данных прогностической карты, размещенной на сайте Гидрометцентра.
"Период предупреждения с 01.00 20 сентября до 07.00 20 сентября, местами заморозки", - говорится в сообщении.
В пятницу синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, временами небольшие осадки, а также ветер 5-10 метров в секунду. Температура воздуха в Москве и области не поднимется выше 11-12 градусов.
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