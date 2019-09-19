Зеленский назначил нового губернатора Николаевской области

Ранее во время визита в Николаевскую область Зеленский и директор аэропорта в Николаеве Федор Барна поскандалили. Перепалка между президентом и директором аэропорта произошла, когда речь зашла о достройке терминала николаевского аэровокзала, количестве необходимых на это средств и времени. Зеленский предложил и.о. губернатора Николаевской области Вячеславу Боню написать заявление об увольнении из-за ситуации с ремонтом аэропорта. В августе Зеленский своим указом уволил Боня, который занимал должность с июня 2019 года.