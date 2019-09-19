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РИА Новости

Зеленский назначил нового губернатора Николаевской области

12:18 19.09.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский на брифинге в Киеве, посвященном началу работы Высшего антикоррупционного суда Украины
Президент Украины Владимир Зеленский на брифинге в Киеве, посвященном началу работы Высшего антикоррупционного суда Украины
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 19 сен - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Николаевской облгосадминистрации Александра Стадника, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
Ранее во время визита в Николаевскую область Зеленский и директор аэропорта в Николаеве Федор Барна поскандалили. Перепалка между президентом и директором аэропорта произошла, когда речь зашла о достройке терминала николаевского аэровокзала, количестве необходимых на это средств и времени. Зеленский предложил и.о. губернатора Николаевской области Вячеславу Боню написать заявление об увольнении из-за ситуации с ремонтом аэропорта. В августе Зеленский своим указом уволил Боня, который занимал должность с июня 2019 года.
"Назначить Стадника Александра Васильевича главой Николаевской областной государственной администрации", - говорится в указе.
Стадник ранее был исполняющим обязанности главы налоговой инспекции Днепровского района Киева.
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