Роспотребнадзор оценил качество готовых блюд в школьных столовых

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Исследование готовых блюд по микробиологическим показателям в школах показывает, что качество питания учащихся стало лучше, если в 2015 году количество нестандартных проб составляло 2,6%, то в 2019 году - уже 2,4%, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.

Ранее газета "Известия" сообщила, что в каждой второй школе детей кормят с нарушениями - питание школьников не соответствует установленным нормативам, каждое четвертое блюдо из меню меньше по массе, чем положено.

"Результаты исследований готовых блюд по микробиологическим показателям свидетельствуют, что в целом по Российской Федерации удельный вес нестандартных проб за 2015-2019 годы снизился: с 2,1% до 1,7% в дошкольных организациях, с 2,3% до 1,8% в общеобразовательных организациях, с 2,6% до 2,4% в организациях среднего профессионального образования",- говорится в сообщении.

Количество детских садов и школ, которые привлекают сторонние организации для обеспечения детей питанием, ежегодно увеличивается, уточнили в пресс-службе.

"Так, в 2016-2017 учебном году 55% школ организовывали питание детей самостоятельно (в 2018-2019 учебном году уже 53% школ организовывали питание самостоятельно), а 45% школ заключили договоры со сторонними организациями (в 2018-2019 учебном году – 47%)", - подчеркнули в ведомстве.