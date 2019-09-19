Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-19T12:14Z
https://ria.ru/20190919/1558843060.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/99452/04/994520423_0:389:2950:2048_1036x0_80_0_0_0ddfd383d1d00ea2f8e84711451c3f8b.jpg
РИА Новости

Роспотребнадзор оценил качество готовых блюд в школьных столовых

12:14 19.09.2019
285
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкРабота столовой в средней общеобразовательной школе
Работа столовой в средней общеобразовательной школе
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Работа столовой в средней общеобразовательной школе. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Исследование готовых блюд по микробиологическим показателям в школах показывает, что качество питания учащихся стало лучше, если в 2015 году количество нестандартных проб составляло 2,6%, то в 2019 году - уже 2,4%, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
Ранее газета "Известия" сообщила, что в каждой второй школе детей кормят с нарушениями - питание школьников не соответствует установленным нормативам, каждое четвертое блюдо из меню меньше по массе, чем положено.
"Результаты исследований готовых блюд по микробиологическим показателям свидетельствуют, что в целом по Российской Федерации удельный вес нестандартных проб за 2015-2019 годы снизился: с 2,1% до 1,7% в дошкольных организациях, с 2,3% до 1,8% в общеобразовательных организациях, с 2,6% до 2,4% в организациях среднего профессионального образования",- говорится в сообщении.
Количество детских садов и школ, которые привлекают сторонние организации для обеспечения детей питанием, ежегодно увеличивается, уточнили в пресс-службе.
"Так, в 2016-2017 учебном году 55% школ организовывали питание детей самостоятельно (в 2018-2019 учебном году уже 53% школ организовывали питание самостоятельно), а 45% школ заключили договоры со сторонними организациями (в 2018-2019 учебном году – 47%)", - подчеркнули в ведомстве.
В пресс-службе также отметили, что снижается и количество жалоб в Роспотребнадзор на неудовлетворительную организацию питания в детских коллективах, за период 2015-2016 годов поступило 772 обращения, а в 2018-2019 учебном году - 554.
Школьная столовая
5 сентября, 15:44РИА Новости
Липецкая прокуратура обнаружила червей в рисе в школьной столовой
000010
Обсудить 0
РоспотребнадзорРоссияОбщество
Рекомендуем
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК проверит инцидент в красноярской школе, где учитель ударил ребенка
РИА
Новости
Челябинск
В Челябинске депутат с инвалидностью уверен, что сможет попасть в райсовет
Изучение нового школьного курса Основы религиозных культур и светской этики в российских школах
РПЦ против исключения из школьной программы основ религиозных культур
Иконки социальных сетей на экране смартфона
Эксперты выяснили, какие интернет-ресурсы популярны среди россиян
Лента
новостей
Павел Устинов в суде
В Кремле не видели заявлений по поводу действий адвокатов Устинова
Виктор Садовничий
Ректор МГУ не поддержал обязательный ЕГЭ по иностранному языку
ЛГБТ-парад
В Кремле не знают о претензиях вуза к студенту за подписку на ЛГБТ-паблик
Международный аэропорт Тбилиси имени Шота Руставели
В Грузии заметили последствия от запрета полетов в Россию, показал опрос
Промоутер компании Burger King
Burger King в Британии отказался от пластиковых игрушек в детских наборах
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Правительство утвердило порядок выплат компенсаций СМИ за гибель журналиста
Сотрудники правоохранительных органов на Украине
На Украине расследуют незаконную продажу здания предприятия МВД
Ирина Алашкевич на областном фестивале Байкальская пресса-2018
В Хакасии опровергли слухи о назначении оскорбившей тулунцев экс-чиновницы
Наместник Десятинного монастыря УПЦ епископ Гедеон (Харон)
Суд в Киеве вернул украинское гражданство депортированному епископу УПЦ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:05Калифорнию лишили части прав на установление своих стандартов выхлопов
17:04Умер актер Сергей Афанасьев
17:01Депутаты в Эстонии выступили против установки памятника эсэсовцам
16:59В Грузии задержали 11 человек за торговлю несовершеннолетними
16:59Грушко обсудил с генсеком дипслужбы ЕС будущее СВПД, Украину и Венесуэлу
16:58Защита программиста Котова попросила выпустить его из СИЗО
16:57Помпео готов предоставить Трампу информацию об атаках в Саудовской Аравии
16:56Верховная рада назначила нового главу Фонда госимущества Украины
16:56Эстония отказалась участвовать во встрече министров ЕС по вопросам миграции
16:55Аксенов заявил, что не принуждает глав городов и районов уйти в отставку
16:50МИД назвал решение США урезать финансовую помощь Афганистану прагматичным
16:50Полиция выселила 270 мигрантов из двух захваченных зданий в центре Афин
16:46Путин назначил Андрея Руденко замглавы МИД
16:41В Брюсселе начались трехсторонние консультации России, Украины и ЕК по газу
16:39Пострадавшего в ДТП с автобусом под Ярославлем ребенка выписали из больницы
16:38Помпео: США не выделят 160 миллионов долларов Афганистану из-за коррупции
16:37"Нельзя игнорировать". Генпрокуратура попросила выпустить Устинова из СИЗО
16:37Альпинисты не смогли перебраться через прототип стены между Мексикой и США
16:35В Брюсселе начались трехсторонние консультации России, Украины и ЕК по газу
16:33Виновник ДТП под Воронежем с двумя погибшими получил шесть лет колонии
Лента новостейМолния