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РИА Новости

Посол Ирака опроверг причастность страны к атаке на саудовские НПЗ

12:12 19.09.2019
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкПосол Ирака в России Хайдар Мансур Хади
Посол Ирака в России Хайдар Мансур Хади
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
Посол Ирака в России Хайдар Мансур Хади. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Атака дронов по нефтяным объектам Саудовской Аравии не могла осуществляться с территории Ирака, заявил в четверг посол арабской республики в Москве Хайдар Мансур Хади.
"Очень неприятно, что такая атака произошла. Наш премьер-министр сразу заявил, что наша страна не может быть площадкой, с которой наносятся удары по соседям", - сказал Хади, выступая в международном дискуссионном клубе "Валдай".
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"Мы выступаем за стабилизацию в регионе. Ирак хочет быть силой, которая стабилизирует регион... мы дружим как с Саудовской Аравией, так и с Ираном", - подчеркнул дипломат.
Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после атаки на ее нефтяные объекты 14 сентября сократила добычу более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона. Саудовский министр энергетики 17 сентября объявил, что благодаря использованию резервов поставки нефти уже вернулись на прежний уровень, а утерянная добыча пока восстановлена наполовину.
Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что НПЗ атаковали бойцы их движения с помощью беспилотных летательных аппаратов. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинил в ней Иран. МИД Ирана отвергает обвинения в адрес страны.
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Атака на НПЗ в Саудовской АравииМайк ПомпеоМИД ИранаМоскваИракИранВ мире
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