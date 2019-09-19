Посол Ирака опроверг причастность страны к атаке на саудовские НПЗ

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Атака дронов по нефтяным объектам Саудовской Аравии не могла осуществляться с территории Ирака, заявил в четверг посол арабской республики в Москве Хайдар Мансур Хади.

"Очень неприятно, что такая атака произошла. Наш премьер-министр сразу заявил, что наша страна не может быть площадкой, с которой наносятся удары по соседям", - сказал Хади, выступая в международном дискуссионном клубе "Валдай".

"Мы выступаем за стабилизацию в регионе. Ирак хочет быть силой, которая стабилизирует регион... мы дружим как с Саудовской Аравией, так и с Ираном", - подчеркнул дипломат.

Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после атаки на ее нефтяные объекты 14 сентября сократила добычу более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона. Саудовский министр энергетики 17 сентября объявил, что благодаря использованию резервов поставки нефти уже вернулись на прежний уровень, а утерянная добыча пока восстановлена наполовину.